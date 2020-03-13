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涉周人蔘案過追訴時效 張台雄逃逸25年獲不起訴

中央社 / 台北10日電
前台北市警察局士林分局刑事組小隊長張台雄，涉協助周人蔘在警界「打通關」，遭檢方發布通緝，時效25年，但他在案發後消失無蹤。 圖／Ingimage
前台北市警察局士林分局刑事組小隊長張台雄，涉協助周人蔘在警界「打通關」，遭檢方發布通緝，時效25年，但他在案發後消失無蹤。 圖／Ingimage

涉及周人蔘電玩弊案的前台北市警察局士林分局刑事組小隊長張台雄，民國85年間被台北地檢署發布通緝，時效25年。由於張男始終未歸案，追訴權時效消滅，北檢予不起訴處分。

周人蔘案在民國85年4月間爆發後，震驚社會，捲入官警人數創下歷史之最，讓多名警界「明日之星」中箭落馬。檢察官當年針對此案共起訴7波、194名被告，包括官警38人。周人蔘遭判1年3月又15日徒刑定讞，已服刑完畢。

檢調偵辦時，懷疑張台雄（別號志明，綽號上官亮）涉嫌擔任「白手套」，協助周人蔘在警界「打通關」，檢調於85年4月8日發動首波搜索、約談行動，就鎖定張台雄，但張男已逃逸無蹤。檢方4月19日發布通緝，時效25年。

張台雄在案發後消失無蹤，始終未歸案，今年3月3日追緝權時效消滅，北檢將全案不起訴處分。

通緝 警察

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