趁韓國瑜台中掃廟行竊 兩高齡老賊遭判拘役

高雄市長韓國瑜去年9月間在台中市各區連掃21間宮廟造勢，謝姓老翁等5人組成的扒竊集團趁機會行竊民眾的財物，造成9名民眾失竊8萬餘元，台中地檢署今年初依竊盜罪偵結起訴，台中地院今針對謝、朱二人涉嫌東勢區一起竊案，造成市民損失6000元一案，分別判處拘役35日、45日，並沒收犯罪所得。

判決書指出，朱姓老翁（88歲）、謝姓老翁（69歲）等二人在去年9月14日下午4時許，趁高雄市長韓國瑜在東勢區東聖宮參拜時，由朱選定劉姓市民為下手目標，並由朱下手行竊，偷走劉的錢包，造成劉損失6000元現金、身分證、健保卡等證件，二人得手後，由朱分得4000元、謝分得2000元，劉發現失竊後報警法辦，警方循線查獲朱、謝二人。

台中地院審酌，朱等二人承認涉案，朱、謝二人都有竊盜前科，屬於累犯，顯見二人對於刑罰的反應力薄弱，有特別的惡性，依刑法加重畸形，但朱犯案時已年逾60歲，依法可減刑，因此刑度先加重後減輕，分別判處朱、謝二人，拘役45日、35日，得易科罰金，全案可上訴。