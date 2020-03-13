台南法院外撞死妻子及律師 洪當興：只想嚇嚇他們

男子洪當興前年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審均被依殺人罪判死刑，最高法院認為，洪男是否自首尚待釐清，發回更審。台南高分院今天開庭勘驗案發的關鍵畫面，洪說，第一念頭是想嚇嚇他們，發覺快撞上時已來不及了。

台南高分院上午開庭逐一勘驗案發時畫面，面對法官提問，洪辯護律師表示，完成調解時，洪動作緩慢、輕鬆，並未回頭或追蹤妻子及律師，雙方相隔3分鐘步出地院。洪到停車場開紅色廂型車，經院檢間車道，往健康路出口，準備返家。

庭上勘驗畫面，洪駕車沿車道跨越中線，逐漸偏向中線行駛，洪說，當時看到了妻子及律師。洪表示，測速表壞了，沒有印象車速到底多少？時速約30-40公里。律師經實際測試約30-40公里。

然而，洪車愈開愈往左偏，一直往左開，直至健康路口處撞上妻子及律師 。洪說，第一念頭是想嚇嚇他們，發覺快撞上時已來不及了。他表示，當天原要拿錢給人，依車子停靠處往府平路方向比較順，但他想到回家搬東西，慣性往健康路方向開。

院方今天再次針對應對洪子女的兒童最佳利益，及刑法第57條第4款、第7款、第9款之量刑事由，分別就洪子女的兒童最佳利益做鑑定調查及對洪進行量刑社會調查報告，了解進度，其中，對洪子女的兒童最佳利益做鑑定調查預計4月下旬或5月上旬出爐，及探討和解的可能性。

檢方則提出國外有無兒童最佳利益鑑定調查相關案例，可供參考，院方也希望引進修復式司法，期許該案前瞻性的作法，可以開出一條道路出來，至少可留下東西，提供後人參考。