臉書傳新冠肺炎確診假訊息 檢警調查法辦
台南市凃姓男子今年1月25日在嘉義縣住處，透過臉書社群網站，張貼「嘉義嘉基已經確診一例武漢肺炎」訊息，經檢警偵辦認為他傳播不實訊息供特定人閱覽、分享，涉犯傳染病防治法，散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪嫌，今偵查終結向法院聲請簡易判決。
26歲凃姓男偵訊時，坦承在臉書張貼該訊息，但辯稱是為提醒嘉義的朋友戴口罩、避免感染，當下並沒有想這麼多，經網友提醒幾分鐘後就撤掉文章，也不知道違反法律。
凃男在臉書張貼訊息，經內政部警政署刑事警察局調查，並有臉書網頁3張截圖，檢方認為犯罪事實明確，偵訊後依法申請簡易判決。
嘉義地檢署呼籲，民眾接獲相關疫情訊息，若有疑義，請撥打防疫專線1922，或向各地衛生單位洽詢，切勿道聽塗說，隨意散播假訊息。
「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自109年2月27日起正式施行，對於散布疫情謠言或不實訊息，已提高刑責，將可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。
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