快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私菸案開庭 華航被告拋爭點：菸被扣算不算「未遂犯」

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導
華航空品處副總邱彰信(右)今天因「國安私菸」案出庭。記者王聖藜/攝影
華航空品處副總邱彰信(右)今天因「國安私菸」案出庭。記者王聖藜/攝影

台北地院審理國安私菸案今天開庭進行準備程庭，傳喚華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、職員陳穎彥等被告出庭；黃川禎的律師拋出法律爭議指出，菸品既已被扣案，犯罪態樣是否屬於「未遂犯」，建議合議庭列為討論爭點。

開庭時，法官請被告就法律爭點表示意見，邱彰信與辯護律師均稱無意見，關於檢方如何聲請調查證據也無意見，不過，律師請公訴檢察官指名調查待證事實所對應的爭點為何，以利訴訟。

黃川禎透過律師表示，檢調啟動偵辦後，相關9200條菸品在運送過程中已被查扣，既然菸品未實質「被交付」，代表團購香菸的人沒有拿到菸品，沒拿到菸是否為貪汙治罪條例的「未遂罪」，建請法院審酌。

陳穎彥的律師說，陳穎彥事先並不知道總統專機內有免稅菸品在販售一事，他沒有犯罪故意，另也沒有需要聲請調查證據。

法官今天另傳喚官邸侍衛室上校林志建開庭，林被指控利用總統專機夾購565條免稅菸、獲利3萬5000元，上次庭審時已由律師表示意見，稱偵查程序中沒有認罪，審判中想認罪，是全案唯一認罪被告，由於林已認罪，不必再進行調查程序，法官諭知他侯核辦。

邱彰信 私菸 華航

延伸閱讀

想討回9797條國安私菸 吳宗憲律師：那是花錢買的！

吳宗憲聲請發還9797條國安私菸 北院法官不准

前侍衛長張捷選前為私菸案記過去職 選後任國防部參事

台灣虎航新董座陳漢銘 有位小英基金會董事老爸

相關新聞

私菸案開庭 華航被告拋爭點：菸被扣算不算「未遂犯」

台北地院審理國安私菸案今天開庭進行準備程庭，傳喚華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、職員陳穎彥等被告出庭；黃川禎...

影／西雅圖咖啡涉摻低價豆案 老總第一次開庭全推屬下

西雅圖極品咖啡涉嫌在13項阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入價格較低、濾掛式咖啡使用的羅布斯塔咖啡豆，除公司外，公司劉姓總經理、...

命令半蹲遭反抗 中醫師拿鐵鎚打死老父還狡辯確定免死

擔任中醫師的男子黃偉哲前年要求父親半蹲遭反抗，氣得拿鐵鎚毆打父親致死，犯後辯稱是父親撞到桌角，並在精神鑑定時「詐病」，一...

「洗澡常昏倒」房東不管害死情侶 法官判賠453萬元

歐姓房東出租台北市中山區的套房給吳姓女房客，但套房陽台加裝鋁窗，瓦斯熱水器也沒有強制排氣功能，吳女多次洗澡昏倒，要求加裝...

因應新冠肺炎…台南院檢警3方遠距偵訊 防疫超前總動員

因應新型冠狀病毒全球肆虐，台南市警局為維護勤務同仁身體健康，防止病毒傳播群聚感染，並兼顧犯罪嫌疑人健康與法律權益，配合台...

臉書傳新冠肺炎確診假訊息 檢警調查法辦

台南市凃姓男子今年1月25日在嘉義縣住處，透過臉書社群網站，張貼「嘉義嘉基已經確診一例武漢肺炎」訊息，經檢警偵辦認為他傳...

全國17名檢察長交接典禮 梅花座防疫

法務部長蔡清祥上午出席全國17名檢察長交接典禮，交接的17名新任檢察長包括新任台灣高檢署檢察長邢泰釗、新任台北地檢署檢察...

檢察長今交接 蔡清祥：檢察長辦公室不要唱「空城」

法務部今天舉辦全國17名新任檢察長交接典禮，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，一反動員觀禮模式，僅一級主管與會；法務...

影／詐騙車手南下詐財 高雄警衝台南火車月台抓人

高雄市警方上周根據民眾檢舉，在賣場逮捕詐騙集團車手，溯源追查幕後集團，發現這集團車手前天再南下騙錢、取款，動員在多處火車...

台灣3大毒梟之「孝道仔」走私十億毒品 檢求刑15年

台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，去年跨國走私毒品海洛因被逮捕歸案後，台東地檢署偵查終結，依運輸第一和第二級毒品，以及...

找砲友？工程師假藉高醫名義 找有一夜情經驗者作訪談

南投縣王姓男子因想要交女友，拓展交友圈，因此假借高雄醫學大學性別研究所的名義，去年間7月間在網站張貼研究需徵求訪談者，內...

厲耿桂芳辦公室主任利用女兒耿葳名義領薪 獲緩起訴

國民黨前市議員厲耿桂芳辦公室主任詹麗玲，因帳戶被法院凍結，為領取薪資改由女兒耿薇名義任職，直到耿薇赴美留學仍持續如此，並...

熱門新聞

虐殺女老師四度判死 最高法院今再撤銷死刑判決

影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

影／廈門台商搭高鐵衝小港機場想出境 重罰百萬、妨害公務送辦

中科院大樹院區工安意外 技術員劉翰屏97%燒燙傷傷重不治

基隆零確診破功 她在臉書留言個案住某社區被警方送辦

影／苗栗國中女生遭他校3名女生連甩耳光霸凌 警方法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。