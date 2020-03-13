私菸案開庭 華航被告拋爭點：菸被扣算不算「未遂犯」

台北地院審理國安私菸案今天開庭進行準備程庭，傳喚華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、職員陳穎彥等被告出庭；黃川禎的律師拋出法律爭議指出，菸品既已被扣案，犯罪態樣是否屬於「未遂犯」，建議合議庭列為討論爭點。

開庭時，法官請被告就法律爭點表示意見，邱彰信與辯護律師均稱無意見，關於檢方如何聲請調查證據也無意見，不過，律師請公訴檢察官指名調查待證事實所對應的爭點為何，以利訴訟。

黃川禎透過律師表示，檢調啟動偵辦後，相關9200條菸品在運送過程中已被查扣，既然菸品未實質「被交付」，代表團購香菸的人沒有拿到菸品，沒拿到菸是否為貪汙治罪條例的「未遂罪」，建請法院審酌。

陳穎彥的律師說，陳穎彥事先並不知道總統專機內有免稅菸品在販售一事，他沒有犯罪故意，另也沒有需要聲請調查證據。

法官今天另傳喚官邸侍衛室上校林志建開庭，林被指控利用總統專機夾購565條免稅菸、獲利3萬5000元，上次庭審時已由律師表示意見，稱偵查程序中沒有認罪，審判中想認罪，是全案唯一認罪被告，由於林已認罪，不必再進行調查程序，法官諭知他侯核辦。