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全國17名檢察長交接典禮 梅花座防疫

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
新任臺灣臺東地方檢察署檢察長陳松吉（左起）、新任臺灣澎湖地方檢察署檢察長李嘉明、新任福建金門地方檢察署檢察長張云綺與新任福建連江地檢署檢察長張介欽等四位是第一次擔任檢察長，合影後原本嚴肅表情，紛紛露出笑容、鬆了一口氣。記者蘇健忠／攝影
新任臺灣臺東地方檢察署檢察長陳松吉（左起）、新任臺灣澎湖地方檢察署檢察長李嘉明、新任福建金門地方檢察署檢察長張云綺與新任福建連江地檢署檢察長張介欽等四位是第一次擔任檢察長，合影後原本嚴肅表情，紛紛露出笑容、鬆了一口氣。記者蘇健忠／攝影

法務部長蔡清祥上午出席全國17名檢察長交接典禮，交接的17名新任檢察長包括新任台灣高檢署檢察長邢泰釗、新任台北地檢署檢察長周章欽、臺灣新北地方檢察署檢察長王文德、桃園的王俊力、台中的毛有增、台南的葉淑文、高雄的莊榮松、橋頭的洪信旭、新竹的郭永發、南投的張曉雯、雲林的洪家原、屏東的黃謀信、台東的陳松吉、花蓮的俞秀端、澎湖的李嘉明、金門的張云綺、連江的張介欽。新任臺灣臺東地方檢察署檢察長陳松吉、新任臺灣澎湖地方檢察署檢察長李嘉明、新任福建金門地方檢察署檢察長張云綺與新任福建連江地檢署檢察長張介欽等四位是第一次擔任檢察長，合影後原本嚴肅表情，紛紛露出笑容、鬆了一口氣。

【中央社／台北13日電】

法務部今天舉辦檢察首長交接典禮，高檢署檢察長邢泰釗等人正式上任。法務部長蔡清祥期勉新任檢察長打造有熱情的檢察團隊，尤其以防疫案件為優先要務，務必固守防疫陣線。

法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察機關首長聯合交接及宣誓典禮今天上午舉行，因應防疫需要縮小規模，與會者採梅花座入座，宣誓人分2批上台，全場僅有3人致詞，典禮僅花40分鐘即結束。

檢察長異動名單，包括台灣高檢署檢察長懸缺由原台北地檢署檢察長邢泰釗升任，六都異動部分，除桃園王俊力為新任，其他5人為調動，分別是周章欽（台北）、王文德（新北）、毛有增（台中）、葉淑文（台南）、莊榮松（高雄）。

此外，有2名地檢署檢察長調法務部行政職，分別是陳宏達（台中）調任法務部主秘；林錦村（台南）調任法務部檢察司司長。

蔡清祥致詞時提出4點期許，包括「打造有理念、有熱情的檢察團隊」、「掌握時間點，解決社會亂象」、「以檢察業務為核心工作」、「調整心態，立足基層」。

蔡清祥說，他是基層檢察官出身，了解檢察官偵辦源源不絕案件而叫苦連天，但近日口罩國家隊不計獲利，義無反顧為國民解決問題，得到社會一致讚揚，正是貢獻社會的熱情使然，期許檢察長將整個地檢署的熱情帶動起來，讓地檢署活力充沛。

他指出，防疫期間死因不明的相驗，法務部第一時間訂出SOP，化解外界誤會。檢察長有責任教導檢察官，現代檢察官的角色不僅是被動受理刑事案件，更應以解決社會亂象為己任，勇於任事積極參與。

蔡清祥還表示，檢察業務是檢察長唯一最重要的核心業務，不可本末倒置，導致檢察長辦公室時常唱空城，廢弛核心業務。

蔡清祥說，檢察長就像球隊隊長，要一起練球、做操，如果隊長外務繁忙，叫球員自主練習，想必軍心散漫效果不彰，期勉檢察長去除做官心態，與檢察官站在一起，培養互信基礎，幫忙解決困難，一起互相扶持，一起流汗，一起收成。

蔡清祥最後表示，新任檢察長要馬上就定位，尤其防疫工作及相關案件是目前最迫切且優先的要務，務必固守防疫陣線，守護國人健康。

法務部長蔡清祥上午出席全國17名檢察長交接典禮。記者蘇健忠／攝影
法務部長蔡清祥上午出席全國17名檢察長交接典禮。記者蘇健忠／攝影
法務部長蔡清祥（左二）上午出席全國17名檢察長交接典禮。記者蘇健忠／攝影
法務部長蔡清祥（左二）上午出席全國17名檢察長交接典禮。記者蘇健忠／攝影
全國17名新任檢察長包括新任台灣高檢署檢察長邢泰釗、新任台北地檢署檢察長周章欽、臺灣新北地方檢察署檢察長王文德、桃園的王俊力、台中的毛有增、台南的葉淑文、高雄的莊榮松、橋頭的洪信旭、新竹的郭永發、南投的張曉雯、雲林的洪家原、屏東的黃謀信、台東的陳松吉、花蓮的俞秀端、澎湖的李嘉明、金門的張云綺、連江的張介欽。記者蘇健忠／攝影
全國17名新任檢察長包括新任台灣高檢署檢察長邢泰釗、新任台北地檢署檢察長周章欽、臺灣新北地方檢察署檢察長王文德、桃園的王俊力、台中的毛有增、台南的葉淑文、高雄的莊榮松、橋頭的洪信旭、新竹的郭永發、南投的張曉雯、雲林的洪家原、屏東的黃謀信、台東的陳松吉、花蓮的俞秀端、澎湖的李嘉明、金門的張云綺、連江的張介欽。記者蘇健忠／攝影
全國17名檢察長上午舉行交接典禮，採梅花座防疫。記者蘇健忠／攝影
全國17名檢察長上午舉行交接典禮，採梅花座防疫。記者蘇健忠／攝影
全國17名檢察長上午舉行交接典禮，各檢察長在典禮前把握時間交流、換line。記者蘇健忠／攝影
全國17名檢察長上午舉行交接典禮，各檢察長在典禮前把握時間交流、換line。記者蘇健忠／攝影

蔡清祥

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