檢察長今交接 蔡清祥：檢察長辦公室不要唱「空城」

法務部今天舉辦全國17名新任檢察長交接典禮，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，一反動員觀禮模式，僅一級主管與會；法務部長蔡清祥致詞說，目前最迫切要務，就是防疫相關案件的處理，對於違反防疫規定應速偵速結，嚴懲重罰。

司法院秘書長林輝煌說，行政工作無非是溝通與協調，司法院向來與法務部互動密切，是親密的夥伴，近日針對疫情也召開聯席會議，制訂通緝犯歸案處置準則、遠距訊問等機制，希望未來繼續院部合作。

蔡清祥說，他從基層出身，了解每一位檢察官都肩負源源不絕的案件而叫苦連天，希望檢察長將檢察業務視為唯一核心業務，時時與基層站在一起；最近口罩國家隊得到社會讚揚，新派任檢察長上任後，也必須將地檢署的熱情帶動起來。

蔡清祥說，檢察長不可擅離職守，但檢察長免不了有些必須參加的場合，但應時時牢記檢察業務才是唯一最重要的核心業務，不可以本末倒置，參與與檢察業務無關的活動要審慎評估，如果跨區參加導致檢察長辦公室時常唱空城，則不可不慎。

蔡清祥說，檢察長是地檢署團隊的隊長，「隊長要督促大家一起做操，一起練跑，一起練球」，做值得學習的榜樣；檢察長要去除做官的心態，跟檢察官站在一起，了解檢察官的工作瓶頸，引導他們找到正確辦案的路徑。

交接的17名新任檢察長包括高本檢的邢泰釗、台北的周章欽、新北的王文德、桃園的王俊力、台中的毛有增、台南的葉淑文、高雄的莊榮松、橋頭的洪信旭、新竹的郭永發、南投的張曉雯、雲林的洪家原、屏東的黃謀信、台東的陳松吉、花蓮的俞秀端、澎湖的李嘉明、金門的張云綺、連江的張介欽。