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影／西雅圖咖啡涉摻低價豆案 老總第一次開庭全推屬下

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
西雅圖劉姓老總。記者蔡翼謙／攝影
西雅圖劉姓老總。記者蔡翼謙／攝影

西雅圖極品咖啡涉嫌在13項阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入價格較低、濾掛式咖啡使用的羅布斯塔咖啡豆，除公司外，公司劉姓總經理、李性廠務經理及何姓烘焙組長，同遭士林地檢署依違反食安法起訴。士院今召開第一次審查庭，劉、李、何3人全否認犯行。

劉否認犯罪。他的辯護律師胡原龍說，馥餘公司有多種配方，基於公司分層負責管理，劉授權給廠長，他不知混淆包裝一事。

何也否認。他的辯護律師說，何是基層員工，工作內容僅烘焙生豆，烘焙的半成品會分裝到何種包裝袋，何不清楚；包裝上標示文案內容，皆非何的工作職掌，何也從未過問。

馥餘的辯護律師否認公司犯罪，表示並無違反食安法，檢察官證據也無證明犯罪能力。

由於劉、何、李3人遭士檢搜索當天，即坦承犯罪事實，劉當時被命300萬交保後，立刻繳回1000萬不法所得，不過，劉今出庭卻否認犯行。辯護律師胡原龍表示，事情原委未來會在法庭上一一浮現，目前還不便透露。

李今天開庭說，閱卷後再表示意見。

原告代理人辯護律師說，此案還經手北檢，請法官調閱北檢的卷，另外，馥餘犯罪所得遠超過1000萬，其每年營業額高達18億，所犯罪名也不只食安法，還涉詐欺、偽造文書及商業會計法，請法官詳加調查。

起訴指出，馥餘為降低成本牟利，購買阿拉比卡和羅布斯塔2種咖啡豆，把原本僅作為「濾掛式咖啡原料」使用的羅布斯塔豆，攙入、混充或假冒為阿拉比卡豆，其中有13項標榜百分百阿拉比卡豆的產品卻含有羅布斯塔豆，在直營店、加盟店和家樂福等賣場通路販售。

馥餘涉犯當時遭媒體披露，還公開澄清「絕無此事」，嚴指將針對不實報導委請律師提告，不過遭士檢搜查後，即坦承犯行，隔天刊登道歉啟事，向民眾及社會致歉。

西雅圖劉姓老總。記者蔡翼謙／攝影
西雅圖劉姓老總。記者蔡翼謙／攝影
西雅圖極品咖啡豆。圖為報系資料照
西雅圖極品咖啡豆。圖為報系資料照

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