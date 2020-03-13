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影／詐騙車手南下詐財 高雄警衝台南火車月台抓人
高雄市警方上周根據民眾檢舉，在賣場逮捕詐騙集團車手，溯源追查幕後集團，發現這集團車手前天再南下騙錢、取款，動員在多處火車站找人，終在台南火車站，認出其中3名男女車手正要搭車北上。員警衝進月台逮捕3人，但他們涉嫌詐領的贓款錢已匯出。全案依詐欺罪嫌移送法辦，3人經檢方聲押獲准。
3月4日詐騙車團車手蕭姓男子在苓雅區二聖路某賣場領錢，因多次在櫃員機前逗留，引起民眾注意，高雄市警苓雅分局據報，逮捕蕭姓男子以後，根據相關資料，溯源追查詐騙集團，發現蕭被捕後，同夥仍未停手。
苓雅警分局查出「車手頭」林姓男子（25歲）等人身分，察覺林與同夥吳姓女子（32歲）、李姓男子（21歲）3月11日又從北部南下取款，動員在台北、新北、桃園及台南等地火車站，按圖索驥，依照片找人，果然在台南火車站，發現3人正準備搭火車北上。
當時正好火車已停車，員警急忙要進月台逮人，卻在月台閘門口遇阻，站務人員要求購票進月台，員警急著想跳過閘門進月台抓人，後來表明身分才由公務門衝進月台，順利逮捕林等3人，查扣受騙人金融卡等贓物。
據了解，幕後詐騙集團以稅款未繳等詐術騙人落圈套，再由林姓男子在台北、桃園涉嫌吸收車手，3月11日在台南市金華路騙走陳姓男子的金融卡，詐領11萬元、在中華南路詐走劉姓男子的現金58萬元。警方逮捕林姓男子等3男女，3人已將取得的贓款匯給幕後詐騙集團。
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