命令半蹲遭反抗 中醫師拿鐵鎚打死老父還狡辯確定免死

擔任中醫師的男子黃偉哲前年要求父親半蹲遭反抗，氣得拿鐵鎚毆打父親致死，犯後辯稱是父親撞到桌角，並在精神鑑定時「詐病」，一、二審均依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃偉哲2017年10月14日上午11時許，因父親未聽從他的命令半蹲，兩人發生口角，他從桌子抽屜拿出鐵鎚恫嚇，父親也上前搶奪鐵鎚，他氣憤下拿鐵鎚毆打父親的四肢、頭臉部。

他見父親倒臥在地，且腳部冰冷沒有反應，才發現事態嚴重，叫救護車將父親送醫急救，稱父親撞到家中桌角受傷，父親最終仍不治。檢、警調查黃父傷勢，發現與鐵鎚形狀吻合，鐵鎚握柄又驗出黃的DNA，將他起訴。

法院審理時，黃偉哲否認犯行，供稱他沒有殺害父親的意思，是父親突然上前搶奪鐵鎚，鐵鎚有打到父親頭部，他直覺怪怪的就叫救護車。

一審判處無期徒刑，高院二審認為，黃偉哲犯罪手法殘忍，剝奪父親生命有違人倫、罔顧孝道，且案發後警詢時多稱不知道、不清楚帶過，起訴後又否認犯行，更稱自己腦袋不清楚，經醫院精神鑑定認為是故意選擇性失憶，沒有任何精神病的「詐病」行為。

高院指出，黃偉哲犯後態度可議，絲毫不知悔改，但念及他沒有前科，若施以長期監禁，輔以教化，可以促使他深入反省，因此駁回上訴，維持一審判決。最高法院駁回上訴，全案定讞。