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男涉張貼醫院確診新冠肺炎謠言 檢聲請簡易判決

中央社 / 嘉義市13日電

嘉義縣凃姓男子被控透過社群網站臉書（Facebook），散布嘉義基督教醫院有確診新冠肺炎病例等文字，疾管署查證後為不實，台灣嘉義地方檢察署偵查終結，向法院聲請簡易判決。

嘉檢發言人蔡英俊今天表示，被告明知不得散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，卻於1月25日在嘉義縣太保市居所，以手機連網登入臉書塗鴉牆張貼「嘉義嘉基已經確診1例新冠肺炎」不實訊息，供特定多數人閱覽、分享。

蔡英俊說，經衛生福利部疾病管制署查證，這是不實訊息，被告已犯傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪嫌，通報內政部警政署刑事警察局偵辦；被告到案供稱是聽聞訊息後，善意想提醒友人才轉傳。

傳染病防治法規定，散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。

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