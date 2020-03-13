找砲友？工程師假藉高醫名義 找有一夜情經驗者作訪談

南投縣王姓男子因想要交女友，拓展交友圈，因此假借高雄醫學大學性別研究所的名義，去年間7月間在網站張貼研究需徵求訪談者，內容表明希望徵求有「無戀愛關係性行為者」進行匿名訪談，提供車馬費，並留下自己手機，高醫發現後，報警提告，檢警循線通知涉案王到案，王承認涉案，台中地檢署今偵結，緩起訴處分，並支付公庫5萬元，以勵自新。

緩起訴書指出，王姓男子（38歲）是工程師，為了拓展交友圈，去年7月25日在台中市西屯區的租屋處透過手機、電腦連上「WORKNOW打工趣」網站，並假藉高雄醫學大學性別研究所的名義，張貼欲進行「網路交友訪談研究」，並在內容中提到希望徵求「有過無戀愛性行為者」進行匿名問卷與訪談，時間1小時，每次都會支付車馬費500元。

未料王的貼文一出，就有網友電詢高雄醫學大學性別研究所查證，高醫發現後，報請高雄市警局三民一分局處理，全案由高雄地檢署轉台中高分檢後，由台中地檢署指揮偵辦，並循線聯絡到王到案說明，王在檢方訊問時，承認涉案，辯稱已與數名網友取得聯繫，但尚未展開訪談，就被通知到案，因為「不善交友」，才會想到用此方式找女友。

台中地檢署今偵結，認定王犯行明確，但王已取得高雄醫學大學、網友的諒解，且高醫已函文表明願給王自新的機會，緩為刑事訴追，對於公共利益維護無礙，因此處分緩起訴，並命王向公庫支付5萬元罰金。