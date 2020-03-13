厲耿桂芳辦公室主任利用女兒耿葳名義領薪 獲緩起訴

國民黨前市議員厲耿桂芳辦公室主任詹麗玲，因帳戶被法院凍結，為領取薪資改由女兒耿葳名義任職，直到耿葳赴美留學仍持續如此，並找何姓女子當人頭帳戶。台北地檢署考量厲耿桂芳等3人坦承犯行，今給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫10萬至40萬元。

檢方調查，2011年11月間，詹麗玲得知自己的薪資帳戶被民事強制執行，將由台北地院扣押凍結，為避免月薪4萬元匯入帳戶而無法提領，便徵得當時也在議員辦公室服務但未支薪的女兒耿葳同意，改聘耿葳為議員助理，並從同年12月起領月薪4萬元。

之後，耿葳與詹婦都在議員辦公室服務，耿葳的薪資帳戶都交給詹婦保管使用，並由詹婦代耿葳在聘任及續任文件上簽名，並以辦公室主任的職權辦理相關議員助理聘任及續任程序。

2014年6月下旬，耿葳赴美留學，至2016年9月初返國。詹婦在這段期間因自己薪資帳戶仍凍結中，為領取薪資報酬，向厲耿桂芳報告後，逕代耿葳簽名而繼續使用她的名義申請薪資。

檢方查出，自2014年6月30日至2016年9月6日，詹婦使用不知情的耿葳為公費助理名義領取薪資，並填寫「台北市議會議員助理聘書」、「台北市議會議員自聘公費助理遴選表」等文件，經厲耿桂芳核章後，將資料登載於公文書上。

2015年8月間，詹婦因工作繁忙及年資益增，經厲耿桂芳同意每月增加2萬6千元，但帳戶仍被凍結，所以再找何姓女子當人頭代為申請費用。

詹麗玲等3人在偵查中均坦承不諱，檢方認定3人涉犯使公務員登載不實罪，考量無前科，且詹婦是議員辦公室主任，確有實際工作並提供勞務，雖逃避強制執行而影響執行債權人權益，但並非未提供勞務而詐領薪資的貪瀆犯可比。

檢方考量，詹婦無明顯溢領工作報酬、厲耿桂芳動機是幫助職員免遭查扣薪資，沒將款項私吞入己、何女基於朋友情誼而商借名義工作人頭，均僅一時失慮致罹刑章，且犯後態度良好，因此給予緩起訴處分。至於耿葳則依罪嫌不足，不起訴。