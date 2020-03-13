收購靈骨塔詐財1億3千萬元多人受害 基檢首波起訴12人

基隆地檢署偵辦以許男為首的收購靈骨塔詐財案，已聯繫41名被害人製作筆錄，遭騙金額高達1億3176萬元，危害社會治安甚鉅，該集團先以人頭虛設公司，利用早年有投資靈骨塔位的被害人，急欲脫售變現的心態，向他們誆稱欲大量收購靈骨塔位，誘騙對方上鈎。今天對首波41名被害人部分偵查終結，以加重詐欺及指揮、參與犯罪組織等罪嫌起訴許男等12人。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章，於去年5月間偵辦一名80多歲許姓老翁申告，遭不詳男子以收購靈骨塔為由詐騙，指揮基隆市警察局刑事警察大隊深入追查，去年10月至基隆市、台北市、新北市等地共30餘處執行搜索，查扣犯罪所得現金702萬餘元、高級名車5輛及房屋1筆，陸續聲押4名主嫌獲准。

檢方調查，追查犯罪手法，許男自107年起設立鈦和公司及聚億公司，招募業務陳姓等等多人，鎖定持有靈骨塔塔位之民眾，以電話或見面「培養」與客戶感情、「探測」客戶接受度、「分化」客戶與親友關係、業務輪流「包圍」客戶，最後釋放「利多」等詐騙手法，

由業務先以收購或可代售塔位為由電訪，待拜訪被害人後，未久再由資深業務佯為鈦和公司或聚億公司高階主管或買方代表陪同出面，利用被害人遭套牢多年，急於脫售之心態，謊稱公司或買家願以高價向被害人購買，但因交易金額過高須配合節稅為由，要求被害人須先繳交稅金始能交易撥款。

他們編具各種理由，或以公司標得公墓遷葬案，需要塔位安置無主墓，願以高價收購被害人手中塔位，但被害人須先負擔無主墓遷葬費用協助公司完成遷葬作業，遷葬完成後，政府會全額補助被害人，公司也會以約定高價收購被害人手中塔位；或稱買家同意高價收購，但要求須配合該公司指定之骨灰罐使才同意購買，致使被害人陷於錯誤而交付款項。

如被害人資金不足，再以公司股東願意借款給被害人，但被害人須提供房屋抵押作為擔保為由，安排被害人向金主抵押借款，借得款項則由被告等人直接取走，之後被告等人再趁機交付語意模稜兩可之買賣受訂單、骨灰罐提貨劵等資料給被害人，製造被害人向上開公司購買骨灰罐之假象，待日後發生糾紛時，再佯稱為民事糾紛，以致單一被害人提告時屢屢受挫，並面臨房屋遭拍賣之困境。

偵查期間，承辦檢察官主動連繫將各地檢署偵辦中案件移由基隆統一偵辦，至今年2月12日為止，已連繫41名被害人製作筆錄，遭騙金額高達1億3176萬5480元，危害社會治安甚鉅，因而對主嫌許男及陳男等主要幹部等人求刑有期徒刑5年至8年不等，其餘被告則求刑有期徒刑1年8月至3年，同時聲請強制工作，並沒收犯罪所得。