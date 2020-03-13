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工廠宿舍開簽賭站 泰國移工變相「宅經濟」被判2月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認葳妮塔犯意圖營利聚眾賭博罪處2月徒刑，尼拉瓦犯在公眾得出入之場所賭博財物罪處罰金1000元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認葳妮塔犯意圖營利聚眾賭博罪處2月徒刑，尼拉瓦犯在公眾得出入之場所賭博財物罪處罰金1000元，可上訴。圖／本報資料照

泰國移工葳妮塔去年10月間在台南市工廠宿舍經營泰國「樂透彩」簽賭站賺外快，每注新台幣50元或100元，並以泰國每月1日、16日所開出樂透彩中獎號碼對獎，簽中者可得60倍至500倍不等彩金，經警偵辦另案毒品案，查閱賭客尼拉瓦手機時而循線查獲，台南地院認葳妮塔犯意圖營利聚眾賭博罪處2月徒刑，尼拉瓦犯在公眾得出入之場所賭博財物罪處罰金1000元，可上訴。

檢警調查，葳妮塔經營簽賭站，接受不特定的賭客押注簽選號碼與賭客對賭，賭客從00至99及000至999各選1組號碼，並依泰國樂透彩所開出的號碼對獎，每注簽賭金額為50元或100元，

凡賭客簽中00至99號的號碼者，可得60倍的彩金；簽中000至999號的號碼者，可得300或500倍的彩金。

尼拉瓦去年12月16日12時，至葳妮塔宿舍簽賭下注數組號碼，未料，同日下午7時10分，嘉義警方偵辦另案毒品案時找上門來，經查閱尼拉瓦手機時發現，循線查獲這經營約3個月的泰國樂透彩簽賭站，查扣簽注估價單1張。

台南地院審酌，兩泰籍移工的犯罪動機、素行、手段、犯後態度，葳妮塔聚眾賭博從中獲取不法利益，助長社會僥倖心理及賭博歪風，對社會風氣造成的不良影響等一切情狀，認葳妮塔犯意圖營利聚眾賭博罪處2月徒刑，可易科罰金，尼拉瓦犯在公眾得出入之場所賭博財物罪處罰金1000元，可上訴。

賭博 簽賭 移工

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