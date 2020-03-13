影／西濱快速路名牌車併排競速 5秒飆破100公里判拘役

吳姓、廖姓男子2人前年11月間在西濱快速公路新竹、苗栗交界附近路段的南下車道，以併排同時起步的直線加速方式競速行駛，5秒多時速就飆破100公里，警方據報蒐證調查後移送法辦，全案經苗栗地方法院簡易判決，以共同犯妨害公眾往來安全罪分別處2人55日拘役，緩刑2年，必須向公庫支付4萬元。

107年11月17日凌晨2點左右，竹南崎頂路段有車輛聚集，警方接獲民眾報案時，已未見群聚的車輛，事後根據路口監視展開追查，查出吳姓、廖姓男子在崎頂新樂園的路口，以同時起步、直線加速方式在南下車道競速。

當時的監視影帶僅錄到2車行駛約159公尺距離，但5.6秒時間換算車速已高達104公里，2人已違規超速並涉嫌危害公眾安全，竹南警分局蒐證後，通知2名男子到案說明，將全案依違反公共危險罪移送法辦；兩名男子當時競速使用的車輛都是賓士5000西西以上車款。

竹南警分局呼籲民眾於道路上駕車，應遵守交通法規，警方基於維護公眾安全，對違規或不法行為，都將依法蒐證舉發或移送法辦，提醒民眾切勿損人害己。