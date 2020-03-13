貢寮遭傾倒近3萬噸廢土 基檢搜索揪不肖業者約談6人

新北市貢寮區3月4日發現遭人傾倒約2萬7000噸營建土石，基隆地檢署檢察長柯麗鈴得悉後甚為重視，隨即指派國土保育專組主任檢察官陳彥章與檢察官何治蕙詳入追查土方來源。昨天發動搜索，約談林姓業者等6人到案，希望揪出幕後不法集團。

主任檢察官陳彥章與檢察官何治蕙與新北市政府警察局瑞芳分局組成專案小組，調閱沿路監視器畫面，經過多日比對，追查出土方來自基隆市某工地，昨天發動搜索，查扣相關出土及進土文件，並約談相關當事人到案。

基隆地檢署表示，將持續透過台灣高等檢察署國土保育查緝督導小組聯繫窗口，強化檢調警環之合作，繼續查緝轄區內非法棄置案件，且對於企圖以合法掩飾非法、破壞水土保持及污染環境者，將從嚴、從速追訴，絕不寬貸，呼籲業者勿心存僥倖，挑戰公權力。

另民眾若有發現汙染環境之情事，請協助立即報案並提供相關線索，以供檢警即時追查、溯源，維護國土潔淨。

新北市府農業局表示，2月時有不肖業者在貢寮區和美街58號附近山坡地傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物，面積約908坪。農業局會同貢寮區公所及市警局瑞芳分局現場稽查，在第一時間勒令業者停工並查扣挖土機1台，警察局將業者移送基隆地檢署偵辦。