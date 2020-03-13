防疫採高標 受刑人體溫逾37度快篩隔離觀察

新冠肺炎疫情持續升溫，移民署北區事務大隊宜蘭收容所今天指出，因收容及遣送量能不斷攀升，去年均逾4500人，為免防疫出現破口致生群聚感染，依循中央指標，並延伸在地觸角，與宜蘭縣政府、矯正署宜蘭監獄及羅東博愛醫院等機關院所強化防疫橫向聯繫機制。

對於監所防疫，宜蘭收容所指出，所長李界瑩率隊拜會宜蘭監獄典獄長黃建裕，交流經驗，黃建裕指出，宜蘭監獄重視新收階段的防疫處置，採高標準，如受刑人量測體溫逾攝氏37度即辦快篩並送隔離室觀察，同時，宜蘭監獄原為因應A型流感，年初即備有口罩庫存，但為降低汰換率，組建新的生產線製造口罩布套供職員使用。

李界瑩拜會宜蘭縣政府拜會縣長林姿妙，反映收容所面對嚴峻疫情的隱憂，例如難掌握在地即時疫況、隔離室與空間不足，防疫物資耗損量高等，林姿妙表示，宜蘭所是縣內防疫團隊一份子，將納入縣府定期舉辦的聯合防疫會議中。

衛生局長徐迺維建議，重新思考受收容人與工作人員的分區控管及辦公情形，出入動線分明，萬一出現確診個案也能快速溯源，並落實訪談，確切瞭解初入所移工與職員的旅遊史、接觸史及是否群聚（TOCC）等，以有效篩濾風險因子。

在羅東博愛醫院，除防疫交流，也感謝院方協助印尼籍收容人的醫療，致贈院長盧進德感謝狀。

李界瑩指出，防疫視同作戰，收容所訂每年9月至隔年3月為因應季節傳染性疾病的「防疫期」，全力備戰，落實中央政策之餘，也重視與在地各界力量的資訊交流與資源共享，倘遇突發狀況即能快速獲得支援回應，讓橫向聯繫的整體防疫力再升級。