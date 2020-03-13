快訊

瘋搶後亂丟？香港「口罩垃圾潮」污染海洋

WHO認了新冠肺炎全球大流行 譚德塞1句話讓網友暴怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫採高標 受刑人體溫逾37度快篩隔離觀察

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
新冠肺炎疫情持續升溫，移民署北區事務大隊宜蘭收容所防疫，與宜蘭縣政府、矯正署宜蘭監獄及羅東博愛醫院等機關院所交流，強化橫向聯繫機制。圖／移民署北區事務大隊宜蘭收容所提供
新冠肺炎疫情持續升溫，移民署北區事務大隊宜蘭收容所防疫，與宜蘭縣政府、矯正署宜蘭監獄及羅東博愛醫院等機關院所交流，強化橫向聯繫機制。圖／移民署北區事務大隊宜蘭收容所提供

新冠肺炎疫情持續升溫，移民署北區事務大隊宜蘭收容所今天指出，因收容及遣送量能不斷攀升，去年均逾4500人，為免防疫出現破口致生群聚感染，依循中央指標，並延伸在地觸角，與宜蘭縣政府、矯正署宜蘭監獄及羅東博愛醫院等機關院所強化防疫橫向聯繫機制。

對於監所防疫，宜蘭收容所指出，所長李界瑩率隊拜會宜蘭監獄典獄長黃建裕，交流經驗，黃建裕指出，宜蘭監獄重視新收階段的防疫處置，採高標準，如受刑人量測體溫逾攝氏37度即辦快篩並送隔離室觀察，同時，宜蘭監獄原為因應A型流感，年初即備有口罩庫存，但為降低汰換率，組建新的生產線製造口罩布套供職員使用。

李界瑩拜會宜蘭縣政府拜會縣長林姿妙，反映收容所面對嚴峻疫情的隱憂，例如難掌握在地即時疫況、隔離室與空間不足，防疫物資耗損量高等，林姿妙表示，宜蘭所是縣內防疫團隊一份子，將納入縣府定期舉辦的聯合防疫會議中。

衛生局長徐迺維建議，重新思考受收容人與工作人員的分區控管及辦公情形，出入動線分明，萬一出現確診個案也能快速溯源，並落實訪談，確切瞭解初入所移工與職員的旅遊史、接觸史及是否群聚（TOCC）等，以有效篩濾風險因子。

在羅東博愛醫院，除防疫交流，也感謝院方協助印尼籍收容人的醫療，致贈院長盧進德感謝狀。

李界瑩指出，防疫視同作戰，收容所訂每年9月至隔年3月為因應季節傳染性疾病的「防疫期」，全力備戰，落實中央政策之餘，也重視與在地各界力量的資訊交流與資源共享，倘遇突發狀況即能快速獲得支援回應，讓橫向聯繫的整體防疫力再升級。

監獄 林姿妙 新冠肺炎

延伸閱讀

宜蘭轉運站改建 臨時站8月啟用

童玩節是否舉辦 宜縣府4月底前決定

免驚！縣政府每天消毒蘭陽檢疫所 四周環境安啦

宜蘭規劃異地辦公 中興文創園區可納463人進駐

相關新聞

柏油品質差坑洞害婦人摔斷手 桃市府遭判國賠30萬

桃園徐姓婦人騎機車經楊梅路段因路面出現1個深達6公分的大坑洞，害她摔車導致腦出血、手骨折，並向桃園市政府請求國賠80萬元...

影／西濱快速路名牌車併排競速 5秒飆破100公里判拘役

吳姓、廖姓男子2人前年11月間在西濱快速公路新竹、苗栗交界附近路段的南下車道，以併排同時起步的直線加速方式競速行駛，5秒...

工廠宿舍開簽賭站 泰國移工變相「宅經濟」被判2月

泰國移工葳妮塔去年10月間在台南市工廠宿舍經營泰國「樂透彩」簽賭站賺外快，每注新台幣50元或100元，並以泰國每月1日、...

貢寮遭傾倒近3萬噸廢土 基檢搜索揪不肖業者約談6人

新北市貢寮區3月4日發現遭人傾倒約2萬7000噸營建土石，基隆地檢署檢察長柯麗鈴得悉後甚為重視，隨即指派國土保育專組主任...

防疫採高標 受刑人體溫逾37度快篩隔離觀察

新冠肺炎疫情持續升溫，移民署北區事務大隊宜蘭收容所今天指出，因收容及遣送量能不斷攀升，去年均逾4500人，為免防疫出現破...

彰化律師公會理事長 洩密給詐團被訴

彰化律師公會理事長何中慶，去年為詐團洗錢兩億餘元的嫌犯廖男辯護。廖遭檢察官聲請羈押獲准，何涉嫌洩漏偵查內容給廖的同夥任男，任男要何前往看守所詢問廖「手機開機密碼及帳號」、「客戶聯絡方式」、「銀行網銀密碼」及那些通訊軟體要刪除，以湮滅證據，經檢警查獲，台中地檢署昨天依妨害祕密罪將何起訴。

「大陸養雞…」 通緝犯吸金近9億

十年前「紅景天」吸金案在逃通緝犯謝忠奇，涉嫌南下高雄成立萬大吉集團，號召投資中國大陸養雞業，三年吸金八億九千萬元；高雄檢調連續三波搜索，拘提集團財務長張錦珠等三人聲押禁見獲准；謝忠奇及集團掛名總經理周家宏在逃，持續追緝。

辣妹兵團當車手 詐25男上千萬

呂姓男子等人涉嫌組女子詐騙兵團，找十七名外型亮麗、身形姣好女車手出面和被害人「談戀愛」，半年詐財超過一千萬元。刑事局電信偵查大隊逮捕謝等廿二人，查扣名牌包、名表、車輛等贓證物，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送，檢方訊後聲押呂嫌和共犯楊姓男子獲准，其餘交保。

柯文哲沒作證 女科員控傷害疑點多 燈節包商獲清白

槮凌公司負責人汪俊廷承包2018台北燈節觀光推廣活動整體規畫與服務勞務採購案，因撥款爭議，汪希望和台北市長柯文哲接觸，被...

利用吳敦義之名騙銀樓老闆220萬 女子被起訴

曾接受媒體採訪、知名銀樓老闆李依玲2017年成立「車是美國際有限公司」，主要研發專業車用鍍膜、車蠟及洗劑，沒想到當時開店...

屏東麟洛兩前任鄉長都收賄 公懲會判撤職

屏東縣麟洛鄉第15、16屆鄉長李新煌、第17屆鄉長蔡志和，被控利用職務上機會收受承包工程廠商賄款，上月6日遭監察院以13...

虐殺女老師四度判死 最高法院今再撤銷死刑判決

失業男子劉志明6年前拿鐵鎚重擊退休女老師頭部，還以手指性侵，再咬掉一邊乳頭，女老師最終身亡，他搶走2000元現金逃離現場...

熱門新聞

虐殺女老師四度判死 最高法院今再撤銷死刑判決

影／廈門台商搭高鐵衝小港機場想出境 重罰百萬、妨害公務送辦

基隆零確診破功 她在臉書留言個案住某社區被警方送辦

影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

找回遺失桃機皮包 美籍失主：不可思議！

中科院大樹院區工安意外 技術員劉翰屏97%燒燙傷傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。