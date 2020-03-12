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長榮空服員罷工 幹部遭控強制及妨害自由罪不起訴

中央社 / 桃園12日電
長榮空服員罷工。聯合報系資料照
長榮空服員罷工。聯合報系資料照

長榮航空空服員去年6月20日發動罷工，並在蘆竹區長榮航空總部前拉起罷工糾察線，但有員工控告帶領罷工的工會幹部，涉犯強制罪及妨害自由罪嫌，桃園地方檢察署日前偵結不起訴。

地檢署今天表示，長榮航空空服員去年6月20日起發動罷工，並在蘆竹區的長榮航空總部前拉起罷工糾察線，引發4名員工不滿，因此到地檢署控告帶領罷工的桃園市空服員職業工會，以及桃園市產業總工會幹部共8人，涉犯刑法強制罪及妨害自由罪。

檢警調查表示，4名員工指控空服員在總部前靜坐抗議擋住總部大門，導致員工上下班時無法開車、騎車或搭乘交通車從大門進出，被迫改走後門或其他通道。

另外，長榮航空當時也指出，工會拉起罷工糾察線並入侵園區，造成公司車輛無法進出，導致園區內超過千名員工無法正常上下班。

但桃空職工指出，工會依法設置罷工糾察線，也是法令賦予罷工的權利，被告8人否認有強制或妨害自由，更強調是獲得全體過半數會員同意罷工後，接獲通知才前往現場拉設糾察線，期間一直與長榮航空協調，最後雙方才取得共識，讓出一條道路供車輛通行。

桃園地檢署檢察官檢視現場蒐證錄影及證人證詞，認為工會幹部在罷工初始拉起糾察線，後因人數越多而擴張，造成大門車道無法通行，但在與警方及長榮航空協商後就讓道，並無強制或以強迫、脅迫方法妨害員工出入，因此予以偵結不起訴。

罷工 長榮 空服員

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