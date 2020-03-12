利用吳敦義之名騙銀樓老闆220萬 女子被起訴

曾接受媒體採訪、知名銀樓老闆李依玲2017年成立「車是美國際有限公司」，主要研發專業車用鍍膜、車蠟及洗劑，沒想到當時開店卻慘遭她的蔡姓女友人以「我請吳敦義夫妻及吳的胞妹吳素真來剪綵典禮；吳敦義要選總統，我來拿『志工禮』」等謊言，前後騙取220萬元。事後剪綵典禮不見吳敦義，李依玲又遭學長提醒「蔡常常騙」，心生懷疑下約出吳素真、蔡女見面質問，才確定遭騙報案。士林地檢署偵結，依詐欺取財罪將蔡起訴。

起訴指出，蔡女是中華民國工商建設研究會幹部，與時任國民黨主席吳敦義及吳的胞妹吳素真略熟；李經營銀樓，2017年2月成立另家公司時，遭蔡謊稱「我可以請吳敦義夫妻還有吳素真來剪綵典禮，但要代送3個大禮」。李不疑有他，當場交付3件彌勒佛翡翠墜子（大件翡翠玉珮）價值共120萬元。同年6月，蔡又在李的銀樓謊稱「吳敦義要選總統，我來妳的店挑『志工禮』；李又交付20件「平安扣古錢」（小件翡翠玉珮）共100萬。

同年7月，李經中華民國工商建設研究會的學長告知，蔡已多次向政商人士以此手法詐欺。李事後質問蔡未果，便跟吳素真、蔡相約律師事務所，對質才知受騙，氣得報警。

吳素真偵訊中稱，當時在律所時，便向李否認有委託蔡拿玉珮；而蔡當時沈默不語。銀樓邱姓總經理稱，當時在銀樓時，全程聽到蔡向李謊稱的言語，李當時還約蔡吃晚餐。

蔡偵訊時始終否認詐欺行為，不過士林地檢署依據吳素真及銀樓總經理的證詞，及蔡、李、吳3人在律所會談的書面紀錄，認定蔡犯罪事實明確，依詐欺取財罪將蔡提起公訴。