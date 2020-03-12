被指求見柯文哲卻撞傷人 燈節廠商獲無罪確定

台北燈節承包商汪俊廷因合約糾紛，被控趁市長柯文哲拍廣告時硬闖化妝間求見而撞傷科員，一審判刑4月。二審今認定柯梳化時，汪在同個空間，沒撞門及撞傷等情，改判無罪確定。

本案上訴二審由台灣高等法院審理期間，汪男聲請柯文哲到庭作證，證明他並沒有撞傷科員，合議庭同意傳喚柯文哲，但柯沒有出庭作證，後來汪男捨棄傳喚柯文哲出庭。

檢方起訴指出，2018台北燈節的承包商汪俊廷，於民國107年2月11日下午1時許，前往台北巿一處酒店客房，客房當時供台北市長柯文哲進行梳化、換裝。汪男明知自己未經唱名准許進入房間，竟以身體衝撞入房，撞傷薛姓科員，依妨害公務及傷害罪嫌起訴汪男。 一審法院依傷害罪判汪男4月徒刑，得易科罰金。

案經上訴，二審由高院審理，今天改判汪男無罪。二審合議庭指出，汪男不論有無發生不遵守相關人員安排情事，因相關人員既非執行公權力職務，汪男就沒有妨害公務可言。

二審指出，傷害罪部分，薛姓科員對案發經過，於警詢、偵查及法院先後指訴不一，其他現場證人均證稱並無唱名管制或有發生撞擊、喊叫聲情事，且勘驗酒店客房內柯文哲化妝時的現場錄影光碟顯示，汪男自始即在客房內，非在門外，沒撞門及撞傷等情，本件罪證不足，改判無罪確定。