屏東麟洛兩前任鄉長都收賄 公懲會判撤職

屏東縣麟洛鄉第15、16屆鄉長李新煌、第17屆鄉長蔡志和，被控利用職務上機會收受承包工程廠商賄款，上月6日遭監察院以13票全數通過彈劾，公務員懲戒委員會判李撤職並停止任用2年、蔡撤職並停用3年。

李新煌（64歲）2006年3月1日至2014年12月24日間擔任麟洛鄉鄉長，蔡志和（58歲）則在李任鄉長期間，當上鄉公所機要秘書，之後接續李當選麟洛鄉鄉長，2014年12月25日就任。

本件彈劾案由監委李月德、方萬富、陳慶財負責調查，彈劾案文指李新煌、蔡志和自2013年10月起，多次利用業務上執掌工程標案機會，收受得標廠商賄賂，協助廠商確保工程款請領過程順利，分別拿取253萬、457萬元贓款，不但違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範，也讓公眾失去對公務員職位的尊重與職務信賴，嚴重損害政府信譽。

公懲會認為為維持公務紀律，有懲戒必要，因此判李、蔡撤職，分別停止任用2年、3年。

較特殊的是，刑事部分，李新煌、蔡志和遭屏東地檢署依貪汙治罪條例起訴，案件仍在屏東地院審理中，但兩人在準備程序時坦承多次利用業務上執掌之工程標案機會，收受廠商賄賂。