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虐殺女老師四度判死 最高法院今再撤銷死刑判決

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
劉志明。本報資料照片
劉志明。本報資料照片

失業男子劉志明6年前拿鐵鎚重擊退休女老師頭部，還以手指性侵，再咬掉一邊乳頭，女老師最終身亡，他搶走2000元現金逃離現場。強制性交部分，劉一審被判處10年徒刑確定；強盜殺人一審至更二審四度判處死刑，最高法院今再度撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，更二審判決針對劉志明是否強劫2000元的部分，仍有調查未盡之處，難以補強劉志明部分自白的真實性，原判決欠缺相當關聯的事證，就推論劉志明有強盜2000元，採證尚欠嚴謹，此疑點涉及是否構成強盜殺人的認定有關，事關極刑重典，應以嚴格的證據方法加以認定，因此撤銷發回更審。

劉志明2014年因女友想分手，他卻不死心騎機車、攜帶鐵鎚，想找女友卻未遇。劉到高雄市孔廟旁小公園休息，隨機看見買完菜的退休女老師正要走回轎車，突萌生搶車代步的念頭，上前拿鐵鎚敲她頭，害女老師當場昏厥。

女老師甦醒，劉再拿鐵鎚重擊她的頭，導致頭部頂骨和額骨凹陷性、粉碎性骨折並大量出血，晚上7點多警察敲破車窗時，就已死亡。檢警事後調查，女老師不僅遭指姦，乳頭還被咬掉、吐一邊。

一、二審均判劉志明死刑，最高法院先以「沒釐清矯正教化可能」為由，發回更審；高雄高分院更一審認為若僅判無期徒刑，有違正義，且入監以來的教化有限，依強盜殺人罪再判他死刑。最高法院前年五月底又以警方調查紀錄不明為由，再度發回更審。高雄高分院更二審四度判他死刑。

強盜 死刑 殺人

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