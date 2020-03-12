男子網路罵系主任超色 法院判需賠15萬元

男子陳柏仰原本就讀彰化1所大學應用日語系，卻在網路論壇貼文，用「超色」等不雅文字形容魏姓系主任。魏姓主任告陳男毀謗，請求賠償，彰化地院判陳男需賠償新台幣15萬元。

台灣彰化地方法院今天公布民事判決書，陳男就讀應用日語系時，曾在著名的網路論壇DCARD貼文指稱「自己的系主任很色，自信爆表，高傲就算了還超色，很雞掰」，魏姓主任事後提告，陳男涉犯毀謗罪遭判拘役30天。

魏姓主任認為自己名譽受損，提出刑事附帶民事訴訟，提告要求陳男賠償79萬元；法院審理，陳男向法官說明，留言時自己還是學生，後來已經辦休學，對於自己的行為感到很抱歉，當時生氣就罵，沒有想到後果，希望法官考量他現在有小孩，太太又懷孕，原告提告請求的金額無法承受。

法官認為，被告張貼的內容已經妨害眨損原告的名譽，對於已在大學任教且為資深教授的原告而言，實屬重大名譽損害，不過考量到原告在大學任教擔任資深教授，年收入超過百萬元，而被告年收入不到10萬元，因此判陳男需賠償15萬元，全案仍可上訴。