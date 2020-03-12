臉書指「館長」有前科 國安局退役上校李天鐸被起訴

國安局退役上校李天鐸去年5月在臉書發文，內容指網紅「館長」陳之漢持毒、擁槍又恐嚇，是有七項前科的網紅，上個月被士林地方法院判賠對方30萬元和在臉書連續刊登道歉啟事15天，又因行為涉及刑事加重誹謗罪，今天再被新北地檢署起訴。

去年5月20日，李天鐸在臉書粉絲團「李天鐸軍事論壇」發文評論總統蔡英文與陳之漢共同錄製莒光園地「我從軍我驕傲」節目一事，內容寫道「陳之漢什麼人啊？擁有：毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科之『網紅』，小有名氣的人」，並指「蔡英文真的是瘋了嗎」，引來陳之漢不滿。

事發後，陳之漢拿出良民證自清，但李天鐸沒有道歉，又在粉絲團發文指陳有一項被判緩刑的犯罪紀錄，因此挨告妨害名譽，也被求償損失。

民事部分，李天鐸坦承未經查證就散播不實訊息，願意賠償陳之漢10萬元，但士林地院認為他的言論已讓外界對陳產生負面評價，最後判他須賠償30萬元和連續刊登道歉啟事15天。

刑事部分，李天鐸也坦承刊登臉書文字，新北地檢署訊後認為他涉犯加重誹謗罪，全案今天偵結提起公訴。