吳宗憲聲請發還9797條國安私菸 北院法官不准

台北地院審理國安私菸案，總統官邸侍衛室前少校行政官吳宗憲聲請發還扣案的9797條私菸，主張香菸是花錢買的；公訴檢察官蕭奕弘認為，私菸涉及其他偵查案件，反對發還。台北地院今天裁定指出，菸品是關務人員由扣押，未移交檢調，法院無權發還給，裁定駁回。

吳宗憲另聲請發還扣案手機、筆電，合議庭同樣認為案件審理中，無法在準備程序階段先行發還被告，一併駁回吳的聲請。

上月3日開庭，吳宗憲的律師王振志主張，扣案9797條香菸是由檢察官指揮調查局新北市調查處辦案、指揮關務人員而扣，菸品是吳宗憲與他人合資團購，並非犯罪所得，吳享有財產權，請求發還給吳。

檢察官蕭奕弘則反對發還，他說，檢方已提供扣案公文案號，律師可逕向偵查檢察官聲請發還，如果被駁回，還可向法院尋求救濟，吳宗憲的財產權仍可受到保障。

合議庭調查，台北關會同檢調扣押菸品當天，就將菸品移入倉庫，菸品由台北關保管，沒有移交市調處、地檢署，檢、調都沒有製作扣押筆錄；合議庭認為，扣案菸品不是依刑事訴訟法扣押，法院並沒有權責發還，裁定駁回吳宗憲的聲請。