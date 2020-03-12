大學生貼文指系主任眼神掃描涉非禮 判賠15萬元

中部某私立大學日語系陳姓男學生，在網路論壇貼文指稱系主任眼神掃視女學生讓人不舒服，「上次非禮我們的女同學」等字眼，系主任不堪名譽受損提告附帶民事損害賠償100萬元，彰化地院審酌，陳的行為讓在大學任教且為資深教授名譽受損，判賠償15萬元，可上訴。

判決指出，陳男2018年3月6日凌晨以暱稱在論壇網頁張貼以該名系主任為標題的文章，內文指稱系主任「真的自信爆表，高傲就算了還他媽超色，上次非禮我們的女同學就算了，上禮拜還有女同學去找他簽東西被掃瞄到全身不舒服」等語，其中還使用文字謾罵該名系主任。

系主任提告指出，與學生並沒有接觸和恩怨，卻被以粗俗字眼謾罵中傷，相當惡劣，嚴重貶損他在學術界的清譽，前後經過長時間調查，對他打擊甚大，因此請求精神慰撫金。

陳男已休學，對於自己犯行感到抱歉，表示當時生氣就罵，認為是大學生的網站，沒想太多就留言了，他稱自己是「月光族」，無法負擔對方請求金額。

彰化地院審理認為，陳男所為讓為人師表者難以面對全校師生，影響教學、作研究及寫論文，但衡量雙方收入與財產，男學生賠償15萬元為適當。另，刑事部分已依散布文字誹謗罪處拘役30日、得易科罰金確定。