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臉書轟「大女兒」辣椒醬香蔥菜脯抄襲配方 女子不起訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
士林地檢署偵結認為駱女並非故意使楊的名譽受損，予以不起訴處分。圖為報系資料照
士林地檢署偵結認為駱女並非故意使楊的名譽受損，予以不起訴處分。圖為報系資料照

販售辣椒醬、小魚乾醬、菜脯醬，並以「大女兒」為註冊商標的家興盛公司楊姓老闆，其食品香蔥菜脯被楊的友人駱姓女子及謝姓女子認為抄襲。駱在個人臉書及粉絲專頁砲轟楊，謝也在臉書呼籲抵制仿冒商品，兩人遭楊提告妨害名譽。士林地檢署審結，駱發文質疑楊，有相當理由，並非故意貶損楊名譽，符合言論中意見表達，予以不起訴處分。

不起訴指出，駱女2018年12月18日在個人臉書及粉絲專頁發文砲轟楊女，內容提及「她（楊女）抄襲我的祖傳食譜已失去原創意義⋯像如此不客氣抄襲別人，還未先告知實在很可恥⋯低廉食材成本扣除代工廠費用應該猜測30至40元成本，卻賣300元⋯她劣根個性問題快到40歲也很難改。3天後，楊女又在臉書發文，指「請妳拿掉抄襲我的香蔥菜脯，妳死不肯，低級，我是獅子你是狗」。謝女也在臉書稱「請大家支持原創禾家傳極選好食，抵制大女兒嚴選伴手禮的香蔥菜脯」。事經楊女設立的家興盛公司提告。

駱、謝否認妨害名譽。駱稱，2018年2月底到謝女住處教導香蔥菜脯作法，楊女在場用筆記抄寫自己說的配方及原料廠商，自己當場告知配方是外婆留下，不能用來營利。楊當時帶走2瓶香蔥菜脯。半個月後，就在網路看見楊販售香蔥菜脯，自己便在臉書及粉絲專頁發文提醒大眾尊重原創，要大家抵制大女兒辣椒醬是較激烈作法，因當下很激動。

謝稱，楊女當時想要跟自己開店，有次邀請駱女到自己住處教授香蔥菜脯，才順便邀楊。

楊稱，當時駱現場教導謝製作辣菜脯醬，自己幫忙謝做筆記，不過駱沒有說到配方，且駱有飲酒，當時製作辣菜脯醬失敗，在這之前，自己已在研究辣椒醬，不過尚未研發辣菜脯醬，自己事後推出的辣菜脯醬，是跟涵碧樓主廚研發。楊女否認有抄襲駱女的配方。

檢方調查，楊曾用LINE傳訊息給駱「感謝妳那次的家中教學，不過自己推出的口味部分是用辣椒醬當底在調配，味道不會跟妳的蘿蔔乾一樣，且沒有豬油，有在加其他調味。」

檢方指出，被告雖不能證明他的言論內容是否真實，但可根據他提供的證據，只要他的證據有相當理由屬實，就不屬於誹謗罪。檢方認為，駱質疑楊抄襲，主觀上有相當理由確信抄襲是真實，並非故意使楊的名譽受損，符合司法院大法官會議釋字第509號解釋中關於言論的「意見表達」，純屬個人主觀評價。另外，駱發文提到「可恥、劣根個性、骯髒」等內容，純屬抱怨、不滿等個人意見，且駱的意見與大眾消費利益有關，雖發文內容較激烈，目的在喚起消費大眾注意，屬於「意見表達」主觀意見、評論或批判言論。

抄襲 妨害名譽

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