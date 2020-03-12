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排氣管改裝車別耍帥了 台南科技執法全都錄

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局用科技執法取締改裝排氣管的車輛。圖／台南市環保局提供
台南市環保局用科技執法取締改裝排氣管的車輛。圖／台南市環保局提供

台南市環保局針對改裝排氣管車輛蒐證取締，祭出科技執法，在易發生路段，用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」蒐證，篩選出可疑車輛，通知到檢至改善完成。

台南市北區文賢路、龍崎區182線道等都是好發路段，環保局表示，經常會在這些路段全天候蒐證，要求改善，若未到檢，將罰1800元以上3600元以下罰鍰。

市長黃偉哲表示，部分車主為追求酷炫而改裝車輛，其中不當改裝不僅會有交通安全問題，也會產生噪音汙染；特別是深夜車行量較少時，產生的巨大噪音更影響其他市民休息權益。台南市除了實施環警監聯合稽查外，也祭出科技執法蒐證，提升稽查效能且降低深夜稽查人力不足情形，希望以多方管制方式維護生活環境安寧，共同營造宜居健康城市。

環保局長謝世傑說，為有效管制高噪音車輛，配合環保署推行排氣管認證政策，不論攔檢或通知到檢車輛，經檢驗符合標準，就會貼上認證標籤並上傳雲端。

台南市環保局統計，自108年7月實施科技執法至今，共發現129輛屬高噪音且為非原廠排氣管車輛，其中絕大多數都是機車，全數通知到檢，3輛超出檢測標準裁罰並改善完成。

噪音 車主 黃偉哲

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