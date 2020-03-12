副典獄長假藉按摩「指侵」女科員 無罪逆轉改重判8年

時任宜蘭監獄副典獄長林祺源被控以按摩為由，用手指性侵女科員，一審被判無罪，案件上訴，台灣高等法院今逆轉改依妨害性自主罪判8年徒刑，仍可上訴。

林祺源被控2015年7月多次趁女科員獨自在辦公室，假借以民俗療法替女科員治療身體痠痛，要求女科員躺下、解開衣服後，趁機伸手觸摸胸部，以手指插入女科員的肛門等部位；女科員指控林三度伸出狼爪。

林祺源否認犯行，僅承認以民俗療法按壓，替女科員活絡經脈，並沒有性侵；宜蘭地院一審採信他的說法，並認為其餘同仁供述不一，若女科員被性侵，可以大聲呼救，辦公室樓下均有值班人員，罪證不足，判林無罪。

案件上訴，高院認定女科員所述為真，且被診斷出患有創傷後壓力症候群，因此以3個強制性交罪各判4年徒刑，應執行8年徒刑，仍可上訴。林祺源被監察院彈劾，公務員懲戒委員會判撤職，停止任用1年。