快訊

我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

抗議一例一休集會案 毛振飛無罪確定

中央社 / 台北12日電

勞運名人毛振飛抗議政府推動勞基法「一例一休」，105年底在立法院旁參加「2016工人鬥總統」集會並指揮群眾欲衝入立法院，遭集遊法起訴，一審獲無罪，二審今駁回上訴確定。

二審台灣高等法院發布新聞資料指出，案發當天警方執行安全維護的警力達440人，在場集結群眾人數則約在100人至250人之間，現場優勢警力已足以充分掌控現場秩序及安全，且毛振飛除指揮群眾衝向立法院群賢樓外，也有指揮群眾後退、稍事休息、重新整隊、席地而坐等，當天也無任何員警或在場群眾受傷。

新聞資料指出，毛振飛雖在場持續表達反對修法立場，但依他在場參與情形，對在場群眾難認有故意要求不解散的情事，且立法院旁為公共開放空間，現場人聲鼎沸，毛振飛所在位置與警方舉牌（要求解散）位置，中間隔有現場集結群眾，無法認定毛振飛有完整接收警方各次舉牌訊息，本件罪證不足，仍判無罪，全案確定。

立法院 台灣高等法院 一例一休

延伸閱讀

美人權報告批香港警暴 港府：外國不應干預

MLB／華盛頓州禁大型集會 水手3月主場打不了

對抗新冠肺炎疫情 華盛頓州與舊金山禁大型集會

因應新冠肺炎避免群聚 教宗首度以直播舉行接見

相關新聞

吳宗憲聲請發還9797條國安私菸 北院法官不准

台北地院審理國安私菸案，總統官邸侍衛室前少校行政官吳宗憲聲請發還扣案的9797條私菸，主張香菸是花錢買的；公訴檢察官蕭奕...

居家檢疫台商想落跑 送隔離所還想攻擊司機被警上銬

一名本月9日自廈門返台的台商，因從防疫旅館跑到高雄小港機場，準備逃避出境被警方攔下，遭重罰百萬元。沒想到，又爆出台商在員...

廈門台商搭高鐵衝小港機場想出境 重罰百萬、妨害公務送辦

一名盧姓廈門台商9日從台北防疫住處搭高鐵南下，想要從小港機場出境，結果在機場被移民署發現，通知高雄市衛生局送往隔離地點。...

大學生貼文指系主任眼神掃描涉非禮 判賠15萬元

中部某私立大學日語系陳姓男學生，在網路論壇貼文指稱系主任眼神掃視女學生讓人不舒服，「上次非禮我們的女同學」等字眼，系主任...

人夫外遇嘿咻「馬上風」猝逝 小三辯他陽痿仍被判刑

一名男子3年前和小三到汽車旅館嘿咻，未料他「馬上風」猝死，元配不滿怒告小三妨害婚姻，小三稱男子生前陽痿「硬不起來」，元配...

臉書指「館長」有前科 國安局退役上校李天鐸被起訴

國安局退役上校李天鐸去年5月在臉書發文，內容指網紅「館長」陳之漢持毒、擁槍又恐嚇，是有七項前科的網紅，上個月被士林地方法...

臉書轟「大女兒」辣椒醬香蔥菜脯抄襲配方 女子不起訴

販售辣椒醬、小魚乾醬、菜脯醬，並以「大女兒」為註冊商標的家興盛公司楊姓老闆，其食品香蔥菜脯被楊的友人駱姓女子及謝姓女子認...

1片17元 台南口罩黃牛送辦

台南市黃姓女子在臉書販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，有網友見狀認為，政府公告一片才5元，17元太不合理，向警方檢舉。永康警分局上午表示，獲報調查後通知黃女到案說明，並查扣口罩170片，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送南地方檢察署偵辦。

中華電幽靈標案 4人交保

台灣風光公司因有資金需求，找上有績效壓力的中華電信，雙方議定由中華電信承攬台灣風光六個幽靈標案，透過預付工程款方式，讓台灣風光套取中華電信1500萬元資金。台北地檢署漏夜偵訊中華電信工程師蔡政峰、台灣風光公司負責人林俊呈共5人，上午依違反證交法命蔡男、林男各100萬交保。

直銷女自曝與人嘿咻 慘遭兩次玷辱並破財10萬

江姓男子獲悉從事直銷的小蘋（化名），曾因為了順利借款與某男嘿咻，江即佯稱有她與某男偷錄的性愛影片，恐嚇與小蘋做愛、及交付...

排氣管改裝車別耍帥了 台南科技執法全都錄

台南市環保局針對改裝排氣管車輛蒐證取締，祭出科技執法，在易發生路段，用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」蒐證，篩選出可疑...

副典獄長假藉按摩「指侵」女科員 無罪逆轉改重判8年

時任宜蘭監獄副典獄長林祺源被控以按摩為由，用手指性侵女科員，一審被判無罪，案件上訴，台灣高等法院今逆轉改依妨害性自主罪判...

熱門新聞

中華電信工程師爆採購弊案 檢調搜索5人到案

愛女莫名被殺不能找真相？ 父批士林女檢怠惰、耍官威

中華電信科長疑裡應外合涉弊 不排除交保

小心荷包！迷你版測速照相機上路 金門抓超速

內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師與廠商各百萬交保

汽車撞雲豹裝甲車 網友調侃：別越級打怪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。