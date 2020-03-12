抗議一例一休集會案 毛振飛無罪確定
勞運名人毛振飛抗議政府推動勞基法「一例一休」，105年底在立法院旁參加「2016工人鬥總統」集會並指揮群眾欲衝入立法院，遭集遊法起訴，一審獲無罪，二審今駁回上訴確定。
二審台灣高等法院發布新聞資料指出，案發當天警方執行安全維護的警力達440人，在場集結群眾人數則約在100人至250人之間，現場優勢警力已足以充分掌控現場秩序及安全，且毛振飛除指揮群眾衝向立法院群賢樓外，也有指揮群眾後退、稍事休息、重新整隊、席地而坐等，當天也無任何員警或在場群眾受傷。
新聞資料指出，毛振飛雖在場持續表達反對修法立場，但依他在場參與情形，對在場群眾難認有故意要求不解散的情事，且立法院旁為公共開放空間，現場人聲鼎沸，毛振飛所在位置與警方舉牌（要求解散）位置，中間隔有現場集結群眾，無法認定毛振飛有完整接收警方各次舉牌訊息，本件罪證不足，仍判無罪，全案確定。
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