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高雄爆投資「代養雞」吸金8億 在逃主嫌曾涉紅景天吸金

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄檢調偵辦萬大吉集團涉吸金案。記者林伯驊／翻攝
高雄檢調偵辦萬大吉集團涉吸金案。記者林伯驊／翻攝

高雄檢調接獲檢舉指「萬大吉集團」涉非法吸金，推出3萬元投資中國大陸雞場代養代售方案，17個月能收回5萬4100元，吸引大批民眾加入後再遊說轉投資其他商品或股權，直到去年付不出利息才爆發受害者恐1000多人；檢調歷經3波搜索，將集團張姓財務長、旗下兩間子公司許姓、朱姓負責人依違反銀行法，且有逃亡、串證之虞聲押獲准。

檢調追查，萬大吉集團的幕後實際負責人，恐怕就是涉及知名「紅景天吸金案」、「藍金公司吸金案」的男子謝忠奇，他早已遭通緝，疑使用化名繼續吸金，而集團的掛名總經理周姓男子，另涉偽造文書案被通緝中，這兩人目前都在逃未到案。檢調呼籲受害者出面報案提供相關證據。

檢調追查，萬大吉集團旗下有達爾文精緻農業科技公司、茂云開發公司、萬岱吉開發公司、凱因斯科技公司，從2016年9月起，推出「雞隻代養代售」方案，宣稱投資1個單位3萬元，能買中國大陸一處雞場的80隻雞，1到3個月可領1000元管理費，4到16個月雞開始下蛋每月能領2700元，第17個月老母雞出售能再賺1萬6000元，總計能收回5萬4100元，換算年報酬56.7%。

集團以雞隻代養代銷方案吸引不少民眾上門，陸續推銷其他投資產品「特別股股權轉讓代持」、「教育基金承購代持」、「甲上數位家庭套裝商品代銷」、「智能雲耳機」、「美國OTC股權」獲利從6%到56%之間，集團還為增資騙民眾認購股票。

由於集團疑似資金吃緊，才不斷要求民眾再轉投資，調查局南機站去年間接獲民眾檢舉沒收到利息，疑似遭詐，便報請高雄地檢署指揮偵辦，先後於去年10月22日、23日及今年3月10日發動3波搜索，傳拘被告、證人共28人到案。據推估，2016年9月起至2019年11月止，至少1000多名民眾受害、吸金總額至少8億9000多萬元。

檢方去年10月偵訊身兼萬岱吉、茂云公司的許姓負責人、萬大吉集團財務長張女，認為犯非銀行經營收受存款業務罪嫌重大，有逃亡及串證之虞聲押獲准；凱因斯朱姓負責人前天被拘提到案，也被依違反銀行法、證券交易法罪嫌重大，有逃亡、串證之虞，昨天聲押獲准。

此外，萬大吉集團的謝姓首席財務長訊後交保5萬，李姓執行副總經理限制出境出海，湯姓營業處副總經理因涉藏匿凱因斯朱姓負責人而被命令交保2萬。

萬大吉集團招攬投資的產品「智能雲耳機」。記者林伯驊／翻攝
萬大吉集團招攬投資的產品「智能雲耳機」。記者林伯驊／翻攝
萬大吉集團招攬投資「美國OTC股權」記者林伯驊／翻攝
萬大吉集團招攬投資「美國OTC股權」記者林伯驊／翻攝

吸金 通緝

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