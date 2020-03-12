彰化律師公會理事長 洩露偵查秘密被訴

彰化律師公會理事長何中慶，去年為違反銀行法的廖男辯護，廖為詐團涉嫌洗錢2億餘元，遭檢察官聲請羈押獲准，廖的同夥任男要求何前往看守所，詢問廖「手機開機密碼及帳號」、「客戶聯絡方式」、「銀行網銀密碼」，且請何向廖詢問那些通訊軟體要刪休，目的是要湮滅證據，經檢警查獲，台中地檢署今天依妨害秘密罪將何中慶起訴。

何中慶（47歲）在檢察官偵查中自白，對於本案洩密罪認罪。於偵查中與檢察官達成協商，願受有期徒刑4月的宣告，得易科罰金，緩刑3年，並於判決確定後，向公庫支付新台幣15萬元。

起訴書指出，何中慶擔任執業律師22年，並為彰化律師公會的現任理事長。警政署南部打擊犯罪中心追查以陳男（另案起訴）為首的詐團贓款流向，查出流入廖男（已起訴）處，再由廖的同夥任男（已起訴）提款隱匿去向。

經中檢檢察官去年10月日1日，逮獲廖男查扣現金100萬、點鈔機、電腦等，廖辯稱「我不知道匯入的是詐騙款項，自己在買賣比特幣、點數卡」、「匯款人陳男是鄭姓友人介紹的，鄭請我幫朋友代付貨款」，經檢察官向台中地院聲押獲准。

律師何中慶在等候法院開羈押庭時，即以手機聯絡廖的同夥任男，將廖的辯解告訴任男，任男即聯絡贓款來源中間人鄭男（偵辦中），並相約勾串證詞。任男並與廖男的妻子方女，多次至何的律師事務所，要求何以律師身分接見被羈押禁石的廖，詢問「手機開機密碼帳號」、「所有訊軟體密碼帳號」、「客戶名稱聯絡方式」、「銀行網銀密碼」，且欲請何向廖詢問那些通訊軟體要刪除。

何於10月5日至台中看守所接見羈押禁見中的廖男時，向廖問到的「手機、床收好」、「阿本生意處理」、「在手機字樣下方打星號」，以及「媽媽帳戶的網路銀行帳號密碼」，記載在答案表，再提供給任男。

經警於去年12月6日，查獲任男到案，任男坦承自2018年以來，為廖以人頭帳戶提領1、2億元，任也坦承廖的律師何男，一再向他報告案情，才使得「案外案」曝光，檢察官遂於今年2月3日搜索何的律師事務所，扣得「委託律師詢問禁見被告的問題、答案表」。