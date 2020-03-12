立委翻暖心法官白話判決 「他寫的」司院秘書長羞澀

立法院司法及法制委員會今開會，立委鍾佳濱先以網路爆紅的美國市政法院法官卡普里歐（Frank Caprio）為例，指這名仁心法官「法袍下只戴了一顆心」，他話鋒一轉，舉雲林地院2002年一起竊盜案刑事判決書，說這篇判決書裡法官寫到「他有嚴重口吃，說起話來，舌頭堵在上下齒緣，久久吐不出音來，臉部扭曲，深深的紋路，就更深了。」鍾說這名法官當庭取得檢察官及告訴人方面的諒解，協商案件的最後處理方式，他問列席的司法院秘書長林輝煌「你認識這樣的人嗎？」。

這篇判決其實就是林輝煌18年前在雲林地院擔任法官時所下的判決，林輝煌羞澀地說「這涉及到我本人，不方便發言」。

這份判決裡提到「上蒼悲憫，願容卑微生命在這塊土地喘息。檢察官慈愛，願為可憐小人物委屈」、「法官願意相信，除非極度、極度的不得已，他會選擇有尊嚴的方式活下去。」內容白話，鍾佳濱要質詢的是司法院力推裁判書親民化成果，否則民眾對司法易有誤解。

鍾說，最近仍能看到判決書寫「尚非難謂無吸食甲基安非他命之可能」、「被告拒絕給付，尚難謂非無理由」的話語，他想問問司法院其他處、室官員這到底是有吸食還是沒吸食？拒絕給付是有道理還是沒道理？

鍾佳濱以3月5日台灣高等法院審理RCA汙染工傷案更一審宣判為例，指當天審判長魏麗娟「主文唸得落落長，現場又不告知當事人賠償金額多寡，惹眾怒」、「洋洋灑灑念了冗長的附表，但當庭不告知結果，受害人一開始以為勝訴，在庭外拉紅布條喊勝利；結果2小時後才知道合議庭根本就駁回大部分的訴訟，過程猶如洗三溫暖，氣得在庭外大罵法院判決不公。」，他詢問法官撰寫白話判決書是否可列入考績？

鍾佳濱說，司法院雖推動改革，但網站「司法與社會對話」專區從2019年下半年就沒有任何更新，雖然2018年司法院整理出「矧」、「失所附麗」等難用字詞，但有無統計那些法官還在用這些艱澀字？

鍾希望司法院盤點白話系統，建立績效指標，對績效卓越者建立獎勵制度。他一度建議是不是要請這些法官去第一線做法律扶助工作，讓他們去聽聽老百姓的話語，但也說「不要太狠」。林輝煌說司法行政對法官只有鼓勵沒有「獎勵」，鍾說「對啦，法官是最高的定奪者，沒人比他們更高」，且法官只有職務評定，沒有「考績」。

林輝煌表示，目前判決書朝白話寫作的比例相當普遍，鍾則說「這只是推估啦，希望拿出證據」。接著質詢的立委周春米則勉勵林「你可以承認雲林地院的判決書是你寫的」，不要因外界對這樣的寫作是否顛覆傳統刻板法官印象而覺得不好意思，這樣的判決表現出法官的溫暖。

周春米對林輝煌說，能坐在這個位子（司法院秘書長） 就是因為林是一個有溫度的法官，這是廿、卅年來大家的觀察，證明林足擔重任，這是對他的鼓勵，「不要隱匿長處」。

立委鍾佳濱和柯建銘都關切國民參與刑事審判法（國民法官），柯說屆時職務法官要講「人話、白話」，否則國民法官可能會聽不懂；鍾則認為草案讓國民法官所屬工作機關給予「公假，得不給薪」，同樣是國家要求強制參加或為公眾利益奉獻，為何首創「公假，得不給薪？」。