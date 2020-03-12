快訊

爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

神獸之死 肯亞非法盜獵的「白長頸鹿」悲歌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到派出所借廁所不成 男子說話損人又罵髒話判拘役60天

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
張男到派出所借用廁所未能如願，對警員說「可能收賄」等話。隔天又與警員爭論時罵髒話，被法官依妨害公務罪判張應執行拘役60日。記者邱瑞／攝影
張男到派出所借用廁所未能如願，對警員說「可能收賄」等話。隔天又與警員爭論時罵髒話，被法官依妨害公務罪判張應執行拘役60日。記者邱瑞／攝影

基隆市張姓男子到派出所借用廁所，未能如願，對警員說「可能收賄」、「哪一個沒拿」等話。隔天持光碟到派出所說報案又與警員爭論，張罵髒話，檢方依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。張辯稱提收賄只是告誡對方，髒話是口頭禪。法官不採信辯詞，判張應執行拘役60日。

檢方指出，張男去年11月8日凌晨2點多到基隆警一分局忠二路派出所借用廁所，警告員知廁所損壞無法借用，張竟對林姓警員說「那可能收賄現象」、「忠二所哪一個沒拿」、「除非你們都同流合汙」等話，足以貶損林員在社會的評價，並妨害國家公務執行。

隔天晚上近7點，林姓警員在派出所執勤時，張男持一片光碟至忠二路派出所，要求林員現場播放。林對張解釋流程，引發張不滿，用「三字經」髒話辱罵林員。警方偵詢後，將張男送辦。檢察官偵結，向法院聲請簡易判決處刑。

張男辯稱，他忘記有沒有對林姓警員說「那可能收賄現象」、「忠二所哪一個沒拿」等話，如果有說，也只是要告誡員警。至於被指用三字經罵警員，那是口頭禪，他沒有要妨害公務的意思。

基隆地院法官勘驗檢警蒐證光碟，認定張有對林員說「那可能收賄現象」等話。張事後稱是因警一分局延平派出所電玩弊案，才用那些話告誡員警，但法官認為「忠二所哪一個沒拿」具體指明忠二所員警有收賄情形，確在貶抑公務員，非單純告誡。

張男持光碟到派出所要求值勤的林姓警員受理報案，當場播放影片。林告知應報由警方督察或政風單位處理，兩人發生爭執。林對張說「督察科也是警察，對不起。你不要一直在那邊用」等話，張回說「你也不要一直在那邊弄，X你娘咧。」

法官指出，張男對林員說出髒話，具有針對性，目的在表達己身的不滿，屬攻擊性言詞，足以貶損林員名譽、人格及社會評價，侮辱依法執行職務公務員及公然侮辱犯意明顯，辯稱口頭禪不足採信。兩案分判拘役40天、30天，應執行拘役60天，如易科罰金以1千元折算1天，全案可上訴。

收賄

延伸閱讀

直播主爬窗闖民宅直播鬼屋 吳小哲誹謗判拘役30日

桃園社區自主防疫演練 發送光碟助防範

新北聯醫院長收賄洩漏採購案底標 二審判10年4月徒刑

台北市區監理所長涉收賄圖利 漏夜偵訊

相關新聞

內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師與廠商各百萬交保

台灣風光公司因有資金需求，找上有績效壓力的中華電信共謀，雙方議定由中華電信承攬台灣風光6個幽靈標案，透過預付工程款方式，...

立委翻暖心法官白話判決 「他寫的」司院秘書長羞澀

立法院司法及法制委員會今開會，立委鍾佳濱先以網路爆紅的美國市政法院法官卡普里歐（Frank Caprio）為例，指這名仁...

台南市查獲「口罩黃牛」 一片賣17元遭法辦

台南市黃姓女子在臉書販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，有網友見狀認為，政府公告一片才5元，17元太不合理，向...

催討5000元刺死毒友有悔意 二審法官改判16年

台南市黃男為購買毒品糾紛，去年1月13日持老虎鉗斷電，引誘王男步出關廟住處，兩人一言不和大打出手，王母與莊姓同居人出面勸...

內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師改以20萬交保

中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉為圖績效與上游包商台灣風光公司合謀，利用製作幽靈標案手法，以上游收遠期匯票、下游預付工...

到派出所借廁所不成 男子說話損人又罵髒話判拘役60天

基隆市張姓男子到派出所借用廁所，未能如願，對警員說「可能收賄」、「哪一個沒拿」等話。隔天持光碟到派出所說報案又與警員爭論...

全國防疫 立委問司法院：多少疫區通緝犯返台？

司法院秘書長林輝煌今到立法院報告今年度立法計畫，因第十屆立委上任，依法案屆期不續審原則，原在立院審議中或待審議案件均退回...

少男收容逃離安置機構少女 與酒後的她嘿咻被判刑

3名少女小春（化名）、小夏（化名）、小秋（化名）兩年前逃離安置機構，其中小秋借住在吳男住處，酒後與吳發生性關係，小秋被帶...

中華電幽靈標案 約談工程師、包商

中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉嫌為了績效與上游包商台灣風光公司合謀，利用製作幽靈標案手法，以上游收遠期匯票、下游預付工程款方式，套取中華電信近兩千萬元資金，造成中華電信損失。調查局昨天搜索約談蔡政峰、台灣風光公司前負責人林舒婷共五人到案，深夜依違反證交法非常規交易、詐欺等罪嫌移送北檢偵辦。

拆除「弓煞」 仁愛鄉長照吃官司

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠去年十月被控涉及發包工程弊案，當時無保請回，但檢調單位掌握相關事證，九日傳訊吳等十餘人到案，認定吳涉案重大，向法院聲押吳獲准，其餘請回。

中華電信科長疑裡應外合涉弊 不排除交保

台灣風光公司因有資金需求，找上有績效壓力的中華電信共謀，雙方議定由中華電信承攬台灣風光的幽靈標案，透過預付工程款方式，輾...

貪汙案103罪 李朝卿重判21年

南投縣前縣長李朝欽與其妻舅簡瑞祺等涉嫌貪汙案，台中高分院昨判李從公用工程款收取回扣共103罪，重判有期徒刑21年，褫奪公權9年；簡共15罪，判有期徒刑16年，褫奪公權9年，可上訴。

熱門新聞

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

魔咒？ 南投仁愛又1鄉長涉弊遭羈 連5屆都出事

南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

中華電信工程師爆採購弊案 檢調搜索5人到案

中華電信科長疑裡應外合涉弊 不排除交保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。