到派出所借廁所不成 男子說話損人又罵髒話判拘役60天

基隆市張姓男子到派出所借用廁所，未能如願，對警員說「可能收賄」、「哪一個沒拿」等話。隔天持光碟到派出所說報案又與警員爭論，張罵髒話，檢方依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。張辯稱提收賄只是告誡對方，髒話是口頭禪。法官不採信辯詞，判張應執行拘役60日。

檢方指出，張男去年11月8日凌晨2點多到基隆警一分局忠二路派出所借用廁所，警告員知廁所損壞無法借用，張竟對林姓警員說「那可能收賄現象」、「忠二所哪一個沒拿」、「除非你們都同流合汙」等話，足以貶損林員在社會的評價，並妨害國家公務執行。

隔天晚上近7點，林姓警員在派出所執勤時，張男持一片光碟至忠二路派出所，要求林員現場播放。林對張解釋流程，引發張不滿，用「三字經」髒話辱罵林員。警方偵詢後，將張男送辦。檢察官偵結，向法院聲請簡易判決處刑。

張男辯稱，他忘記有沒有對林姓警員說「那可能收賄現象」、「忠二所哪一個沒拿」等話，如果有說，也只是要告誡員警。至於被指用三字經罵警員，那是口頭禪，他沒有要妨害公務的意思。

基隆地院法官勘驗檢警蒐證光碟，認定張有對林員說「那可能收賄現象」等話。張事後稱是因警一分局延平派出所電玩弊案，才用那些話告誡員警，但法官認為「忠二所哪一個沒拿」具體指明忠二所員警有收賄情形，確在貶抑公務員，非單純告誡。

張男持光碟到派出所要求值勤的林姓警員受理報案，當場播放影片。林告知應報由警方督察或政風單位處理，兩人發生爭執。林對張說「督察科也是警察，對不起。你不要一直在那邊用」等話，張回說「你也不要一直在那邊弄，X你娘咧。」

法官指出，張男對林員說出髒話，具有針對性，目的在表達己身的不滿，屬攻擊性言詞，足以貶損林員名譽、人格及社會評價，侮辱依法執行職務公務員及公然侮辱犯意明顯，辯稱口頭禪不足採信。兩案分判拘役40天、30天，應執行拘役60天，如易科罰金以1千元折算1天，全案可上訴。