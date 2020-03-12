內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師改以20萬交保

中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉為圖績效與上游包商台灣風光公司合謀，利用製作幽靈標案手法，以上游收遠期匯票、下游預付工程款方式，套取中華電信近兩千萬元資金，造成中華電信損失。台北地檢署昨搜索並約談蔡政峰、台灣風光公司前負責人林舒婷等5人到案，今晨依違反證交法命蔡男以100萬交保，但蔡男直到上午都籌不出保金，檢察官降保為20萬元，並限制出境、出海。

此外，台灣風光實際負責人林俊呈以100萬元交保、中華電信科長徐永昌交保20萬元、科長楊俊吉交保10萬元、台灣風光公司前負責人林舒婷請回。蔡政峰因覓保無著，暫時留在地檢署拘留室，檢方上午決定降保為20萬元。

台灣風光公司是中華電信上游廠商，該公司於2015至2016年間，因有資金融資需求又無法向銀行貸款，找上有業績壓力的「中華電信台灣北區電信分公司台北營運處」工程師蔡政峰配合，雙方協議由台灣風光虛構幽靈標案，讓中華電信承攬，藉由內神通外鬼詐取工程款。

據調查，蔡政峰涉嫌虛擬不實的「風力發電機組設備」等6項標案給中華電信承攬，中華電信再將工程轉包給「勵富」、「隆原」2家下游商，藉此撥款1500萬元工程款給下游商，下游商明知沒有工程要施作，卻將款項回流給台灣風光公司，讓台灣風光公司套取金資。