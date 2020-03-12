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影／夫妻檔工程蟑螂集團恐嚇公共建設工程款 12人落網

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中警方查獲工程蟑螂恐嚇索取公共建設工程款，查扣證物。記者游振昇／翻攝
台中警方查獲工程蟑螂恐嚇索取公共建設工程款，查扣證物。記者游振昇／翻攝

台中警方查獲工程蟑螂集團，以黃女和賴男夫妻為首的暴力犯罪組織集團，自稱分別擔任某促進協會理事長和秘書長，又兼某協會主任及秘書長，去年得知台中市地方機關發包公共工程「自來水工程計畫」，共計金額7800萬元，其中中央補助5100萬元、台中市政府配合款2700萬元，嫌疑人黄、賴等人認有利可圖，涉嫌藉稱該工程市府補助款部分是他們爭取而來，去年11月20日起陸續夥同集團成員張男等12嫌至該地方機關向首長及秘書等人恐嚇勒索、詐欺取財400萬元，致被害人等心生畏懼報警偵辦，前天逮捕12人到案。

台中市和平警分局報請台中地檢署檢察官林依成指揮和平分局和台中市警局刑事警察大隊及東勢、太平、第六分局等組成專案小組共同偵辦，經3個多月布線偵查、跟監及蒐證，發現該集團成員等人，去)年11、12月間陸續多次至該地方機關首長辦公室與其住居所進行嗆聲、叫囂、騷擾並敲打住所門窗及強拉大門，企圖闖入並以凶狠口氣、恐嚇逼迫首長交付「工程配合款」15%，即400萬元；專案小組在蒐證期間，另發現黃、賴等犯罪集團自106年7至8月起，至107年5至6月間在台中市山城一帶，分別向承攬政府發包公共工程之合法廠商，即被害人張男、劉男等2人恐嚇給付渠等自稱代爭取到工程標案的「服務費」，揚言如不給付將干擾工程進行，而多次以「借錢」名義向被害人恐嚇數千元至數萬元得逞。

專案小組10日經報請檢察官指揮，兵分多路針對集團成員住居所等目標執行搜索、拘提，共計檢肅主嫌黃女及其成員共12人到案，起獲不法所得現金13萬餘元、台中市政府水利局108年度預算書、受害地方機關自來水工程資料、土地測量圖、標案查詢紀錄各1份、台中市府函文影本及犯案聯絡用手機6支等證物。全案依法偵訊後，於昨將該集團嫌犯移送台中地檢署偵辦。

台中市 恐嚇 檢察官

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