全國防疫 立委問司法院：多少疫區通緝犯返台？

司法院秘書長林輝煌今到立法院報告今年度立法計畫，因第十屆立委上任，依法案屆期不續審原則，原在立院審議中或待審議案件均退回，司法院已再度提出公務員懲戒法、公務員懲戒委員會組織法修正草案。影響審判制度最大的國民參與刑事審判法、刑事補償法和刑事、民事、行政訴訟法部分條文修正草案，也將送立院審議。

為防範新型冠狀病毒傳染風險，立院今也請列席官員拉開座位間距，避免感染。

國民參與刑事審判制度即司法院近年力推的「國民法官」制度，林表示希望國民經由參與而了解法院審判程序的實際樣貌，感受審判的公正和妥適，讓裁判能表達國人的正當法律感情，提升司法信賴度。林說，本草案也借助日本10年成功意見，由6名國民法官和3名職業法官合審合判，從2013年至2017年間各地院的相關案件共600件，案件量不小，將在實行後6年在檢討。

司法院為推動立法，新草案除將適用國民參與審判制度的第二類案件「除前款情形外，故意犯罪因而致人於死者」維持不變外，第一類案件則由「所犯為最輕本刑為有期徒刑7年以上之罪」修正為「所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」，縮小適用案件的範圍，草案明定2023年1月1日起施行。

掌理全國公務員懲戒的公務員懲戒委員會目前為一級一審制，為了讓當事人有救濟機會、發揮糾錯或權利保護功能，新法你改為一級二審制，且將正名為「懲戒法院」，委員長、委員也給為院長、法官。另參考懲戒案件實務，明定懲戒法庭對公務員為記過判決時，可諭知記過一次或二次；同一行為司法懲戒與行政懲處競合時，司法懲戒效力將優於行政懲處。

刑事訴訟法條文修正部分，闖關爭議最大的是「立法明文排除測謊鑑定證據能力」。司法院去年10月曾召開公聽會，討論測謊鑑定等相關議題，不過當時台南高分檢檢察官林志峯認為「科學都有其極限，不應因嚥廢食」。林指出，科學日新月異，但也有極限，像是筆跡、聲紋鑑定充滿鑑定人主觀因素，但連驗尿都有可能出現有「偽陽性」，不因就必須全盤就否定這些鑑定方法。測謊在偵查及法庭實務上，用來證明被告說實話的功能大過於證明被告說謊話的功能。新北市警中和分局長林故廷替測謊專業發聲，指測謊技術百年來不斷提升，若測謊被排除，又怎能相信「教化可能性」就是科學？

司法院為簡化程序、防杜個案濫訴，也提民事訴訟法修正草案，對基於惡意、不當目的或有重大過失的起訴，法院將以裁定駁回。此外，為了維護當事人訴訟權益和司法公平正義，司法院未來也將檢討訴訟要件與訴訟費用，重點包括修正提起不作為訴訟的要件、明確訴訟費。

立委吳玉琴（民進黨）今詢問刑事訴訟法關於精神障礙或心神喪失的規定，像有的案例是老人犯案，又有糖尿病，精神鑑定遭醫院「退貨」，但他精神不穩的狀況持續，有的人還在羈押中尋短而成植物人，這該如何處理？林輝煌表示，在個案判斷上確實有棘手的狀況，法官要綜合決定，追訴權與刑罰權是審判重要目的，被告是否要停止審判，需要審慎思考。

立委李貴敏（國民黨）關切法院防疫，尤以「廁所」最危險，案子是否因防疫而延宕？萬一當事人、義工沒有口罩，司法院能提供？林說，目前防疫措施成功，開庭並無影響。李貴敏又問目前疫區返台的通緝犯人數有多少？裁定羈押的人數有無統計？林說，基本原則是不要讓染病的人犯「移動」，因此採遠距訊問或法官就地訊問，必要時著隔離防護衣。