聽新聞
test
0:00 / 0:00

少男收容逃離安置機構少女 與酒後的她嘿咻被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
少女小秋逃離安置機構，借住在吳男住處，酒後與吳發生性關係，小秋被帶回安置機構後告訴社工，台中地院依妨害性自主罪將他判刑5月。可上訴二審。圖／本報資料照
少女小秋逃離安置機構，借住在吳男住處，酒後與吳發生性關係，小秋被帶回安置機構後告訴社工，台中地院依妨害性自主罪將他判刑5月。可上訴二審。圖／本報資料照

3名少女小春（化名）、小夏（化名）、小秋（化名）兩年前逃離安置機構，其中小秋借住在吳男住處，酒後與吳發生性關係，小秋被帶回安置機構後告訴社工，經社工通報，吳男否認與小秋嘿咻，但相關證人指證，台中地院依妨害性自主罪將他判刑5月。可上訴二審。

判決書指出，小秋（15歲）於2017年10月11日與另兩名少女逃離安置機構後，小秋與小夏借住在小夏的男友賴男住處，而小春則借住在吳男位於台中市的住處，她們並約定小秋於翌日須借住在吳男住處。

同年月12日，小秋借住在吳男住處，當晚住在2樓房間內，吳在未違反小秋意願下，與小秋發生性關係。小秋返回安置機構，經社工詢問，小秋告訴社工她曾與吳嘿咻，社工依性侵害犯罪程序通報，經警查獲吳。

吳男固坦承小秋甫自安置機構逃離後，曾借住在他住處，但否認有何妨害性自主犯行，辯稱「我沒有跟她發生性行為，當日她是係睡在我奶奶2樓房間，我則睡在1 樓沙發」。

小秋證稱「我和吳男及他媽媽共3人在公園喝酒，當時喝完酒，我是由吳背回他的房間，他把我衣褲都脫光，兩人就發生性關係。事後外出後我就問他，我們要不要在一起，他說好，他離開時我就拿他的手機來看，朋友看到時就問我有問吳可以拿他的手機嗎？我騙朋友說有，朋友去跟被告說，被告走向我把他的手機拿走，然後他就自己先走了，他也沒有跟我說拿他手機及黏他的事情讓他很反感」。

小秋又說「我遭他性侵就那1 次，他沒有使用強暴、脅迫、恐嚇等任何違反我意願的方式，我有跟小春及小夏說過遭侵害，也有告訴機構及社工，是因為不小心說一小部分後，社工關心後說出來的」。

合議庭審酌，吳男案發時為21歲，血氣方剛，明知小秋未滿16歲，對性自主能力及判斷能力未臻成熟，仍與她發生性行為，犯後仍飾詞狡辯，未見悔意，惟考量他並未使用強暴、脅迫等手段，予以判刑。

社工 性侵 性行為

延伸閱讀

性侵少女逃亡多年 基隆男躲雲林租屋被逮

少女毒趴死驗出5種毒品 法官審多男性侵及轉讓藥品

籃球助教玷辱3女童被判重刑 又有第4名女童指證

日本華僑重新包裝過期防護衣、口罩 疑藉機發災難財

相關新聞

內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師與廠商各百萬交保

台灣風光公司因有資金需求，找上有績效壓力的中華電信共謀，雙方議定由中華電信承攬台灣風光6個幽靈標案，透過預付工程款方式，...

拆除「弓煞」 仁愛鄉長照吃官司

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠去年十月被控涉及發包工程弊案，當時無保請回，但檢調單位掌握相關事證，九日傳訊吳等十餘人到案，認定吳涉案重大，向法院聲押吳獲准，其餘請回。

中華電幽靈標案 約談工程師、包商

中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉嫌為了績效與上游包商台灣風光公司合謀，利用製作幽靈標案手法，以上游收遠期匯票、下游預付工程款方式，套取中華電信近兩千萬元資金，造成中華電信損失。調查局昨天搜索約談蔡政峰、台灣風光公司前負責人林舒婷共五人到案，深夜依違反證交法非常規交易、詐欺等罪嫌移送北檢偵辦。

貪汙案103罪 李朝卿重判21年

南投縣前縣長李朝欽與其妻舅簡瑞祺等涉嫌貪汙案，台中高分院昨判李從公用工程款收取回扣共103罪，重判有期徒刑21年，褫奪公權9年；簡共15罪，判有期徒刑16年，褫奪公權9年，可上訴。

少男收容逃離安置機構少女 與酒後的她嘿咻被判刑

3名少女小春（化名）、小夏（化名）、小秋（化名）兩年前逃離安置機構，其中小秋借住在吳男住處，酒後與吳發生性關係，小秋被帶...

中華電信科長疑裡應外合涉弊 不排除交保

台灣風光公司因有資金需求，找上有績效壓力的中華電信共謀，雙方議定由中華電信承攬台灣風光的幽靈標案，透過預付工程款方式，輾...

協理當內鬼直升總經理 因員工勞資糾紛栽跟斗

台耀化學股份有限公司前趙姓協理，6年前離職前往大陸發展，將公司機密也帶到大陸使用，結果犯行因勞資糾紛遭人檢舉曝光，今天被...

影／「我從湖北回來發燒」 男子酒後濫叫救護車罰1600

「我從湖北回來，發燒了！」苗栗縣苑裡鎮50歲鄭姓男子昨晚6點多打119叫救護車，聲稱自己從大陸湖北返回台灣，已有發燒現象...

大西洋前總座孫幼英獲交保機會 新北檢將提抗告

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導不合理的不動產交易案，掏空公司上億元資產，去年8月被新北地...

替「遠房親戚」抱不平 他臉書嗆「08要砍死他」吃刑責

高雄市陳姓男子輾轉知道，遠房親戚跟胡姓前員工有金錢糾葛，陳就親自跳進來替遠房親戚抱不平。陳擅自在臉書發布胡姓前員工的照片...

涉發包工程弊案！仁愛鄉長吳文忠羈押獲准 10餘人無保請回

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠去年10月涉及發包工程等弊案，吳當時無保請回，台中地檢掌握相關新事證，前天傳訊吳等10餘人到案，同...

失婚婦照顧2兒被控略誘 法官判無罪：她在爭監護權

蔣姓婦人與丈夫離婚，照顧一對孿生兒，卻因未按時將孿生兒送回前夫家，被前夫指控犯刑法略誘罪，檢察官起訴蔣婦；台北地院審理，...

熱門新聞

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

臉書散布台南淪陷疫區假訊息 無聊男子罰2萬元

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

魔咒？ 南投仁愛又1鄉長涉弊遭羈 連5屆都出事

南迴改安朔岔路未禁左轉 民眾無端被台東警開單引民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。