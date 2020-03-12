少男收容逃離安置機構少女 與酒後的她嘿咻被判刑

3名少女小春（化名）、小夏（化名）、小秋（化名）兩年前逃離安置機構，其中小秋借住在吳男住處，酒後與吳發生性關係，小秋被帶回安置機構後告訴社工，經社工通報，吳男否認與小秋嘿咻，但相關證人指證，台中地院依妨害性自主罪將他判刑5月。可上訴二審。

判決書指出，小秋（15歲）於2017年10月11日與另兩名少女逃離安置機構後，小秋與小夏借住在小夏的男友賴男住處，而小春則借住在吳男位於台中市的住處，她們並約定小秋於翌日須借住在吳男住處。

同年月12日，小秋借住在吳男住處，當晚住在2樓房間內，吳在未違反小秋意願下，與小秋發生性關係。小秋返回安置機構，經社工詢問，小秋告訴社工她曾與吳嘿咻，社工依性侵害犯罪程序通報，經警查獲吳。

吳男固坦承小秋甫自安置機構逃離後，曾借住在他住處，但否認有何妨害性自主犯行，辯稱「我沒有跟她發生性行為，當日她是係睡在我奶奶2樓房間，我則睡在1 樓沙發」。

小秋證稱「我和吳男及他媽媽共3人在公園喝酒，當時喝完酒，我是由吳背回他的房間，他把我衣褲都脫光，兩人就發生性關係。事後外出後我就問他，我們要不要在一起，他說好，他離開時我就拿他的手機來看，朋友看到時就問我有問吳可以拿他的手機嗎？我騙朋友說有，朋友去跟被告說，被告走向我把他的手機拿走，然後他就自己先走了，他也沒有跟我說拿他手機及黏他的事情讓他很反感」。

小秋又說「我遭他性侵就那1 次，他沒有使用強暴、脅迫、恐嚇等任何違反我意願的方式，我有跟小春及小夏說過遭侵害，也有告訴機構及社工，是因為不小心說一小部分後，社工關心後說出來的」。

合議庭審酌，吳男案發時為21歲，血氣方剛，明知小秋未滿16歲，對性自主能力及判斷能力未臻成熟，仍與她發生性行為，犯後仍飾詞狡辯，未見悔意，惟考量他並未使用強暴、脅迫等手段，予以判刑。