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內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師與廠商各百萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
台灣風光公司現任負責人林俊呈涉內神通外鬼詐騙中華電信，今晨被檢方交保100萬元。記者張宏業／攝影
台灣風光公司現任負責人林俊呈涉內神通外鬼詐騙中華電信，今晨被檢方交保100萬元。記者張宏業／攝影

台灣風光公司因有資金需求，找上有績效壓力的中華電信共謀，雙方議定由中華電信承攬台灣風光6個幽靈標案，透過預付工程款方式，讓台灣風光套取中華電信1500萬元資金；台北地檢署漏夜偵訊中華電信工程師蔡政峰、台灣風光公司負責人林俊呈共5人，今晨依違反證交法命蔡男、林男各100萬交保。

另外，中華電信科長徐永昌交保20萬元、另名科長楊俊吉交保10萬元，台灣風光公司前負責人林舒婷請回。

不過，蔡政峰因籌不出保金，暫時留在地檢署拘留室，若覓保無著，檢方將決定是否降保或向法院聲請羈押。

中華電信是上市公司，由於損失金額達5百萬元，除蔡政峰涉弊外，目前還有2名科長級高階主管涉案，全案將依證交法特別背信罪偵辦。

台灣風光公司是中華電信上游廠商，該公司於2015至2016年間，因有資金融資需求又無法向銀行貸款，找上有業績壓力的「中華電信台灣北區電信分公司台北營運處」工程師蔡政峰配合，雙方協議由台灣風光虛構幽靈標案，讓中華電信承攬，藉由內神通外鬼詐取工程款。

據調查，蔡政峰涉嫌虛擬不實的「風力發電機組設備」等6項標案給中華電信承攬，中華電信再將工程轉包給「勵富」、「隆原」2家下游商，藉此撥款1500萬元工程款給下游商，下游商明知沒有工程要施作，卻將款項回流給台灣風光公司，讓台灣風光公司套取金資。

台灣風光公司為避免東窗事發，還開出遠期支票給中華電信，原本只要依約還錢就沒事，沒想到卻跳票上千萬元，讓這起精心設計的詐欺騙局曝光露餡，全案是否還有中華電信高層涉入配合，是檢調欲釐清的重點。

台灣風光公司前負責人林舒婷請回。記者張宏業／攝影
台灣風光公司前負責人林舒婷請回。記者張宏業／攝影
中華電信工程師蔡政峰涉內神通外鬼詐欺，今晨被檢方交保100萬元。記者張宏業／攝影
中華電信工程師蔡政峰涉內神通外鬼詐欺，今晨被檢方交保100萬元。記者張宏業／攝影
中華電信科長徐永昌涉內神通外鬼詐欺，今晨被檢方交保20萬元。記者張宏業／攝影
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中華電信科長楊俊吉涉內神通外鬼詐欺，今晨被檢方交保10萬元。記者張宏業／攝影
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幽靈 上市公司 中華電信

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