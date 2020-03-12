中華電信科長疑裡應外合涉弊 不排除交保

台灣風光公司因有資金需求，找上有績效壓力的中華電信共謀，雙方議定由中華電信承攬台灣風光的幽靈標案，透過預付工程款方式，輾轉讓台灣風光套取中華電信近2千萬元資金，造成中華電信損失；調查局搜索約談中華電信科長楊俊吉、工程師蔡政峰、台灣風光公司前負責人林舒婷共5人到案，深夜依違反證交法非常規交易、詐欺等罪移送台北地檢署，不排除交保。

檢調指出，蔡政峰目前的行為是觸犯普通背信罪，但因中華電信是上市公司，損失金額達5百萬元，若再查出有高階經理人護航涉弊，全案將改由證交法特殊背信罪偵辦。

台灣風光公司是中華電信上游廠商，該公司於2015至2016年間，因有資金融資需求又無法向銀行貸款，找上有業績壓力的「中華電信台灣北區電信分公司台北營運處」工程師蔡政峰配合，雙方協議由台灣風光量身設計幽靈標案，讓中華電信承攬，藉由裡應外合詐取工程款。

據調查，蔡政峰涉嫌訂製不實的「風力發電機組設備」等多項標案給中華電信承攬，中華電信再將工程轉包給「勵富」、「隆原」兩家下游商，再由中華電信撥款近2千萬元工程資金給下游商，下游商明知沒有工程要施作，卻將款項回流給台灣風光公司，讓台灣風光公司作為私用。