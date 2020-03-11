協理當內鬼直升總經理 因員工勞資糾紛栽跟斗

台耀化學股份有限公司前趙姓協理，6年前離職前往大陸發展，將公司機密也帶到大陸使用，結果犯行因勞資糾紛遭人檢舉曝光，今天被新北地檢署依違反營業秘密法起訴。

起訴指出，趙員在台耀公司任職期間曾簽「受雇人保密競業禁止合約書」，離職前也簽了「人員異動交接清冊」。其明知公司相關產品的製程和銷售數據屬公司營業秘密，不得外流，仍在2014年1月離職前以隨身碟拷貝檔案和影印等方式竊取公司資料，並將資料帶往大陸，在安徽聖諾貝化學科技有限公司任職總經理。

據了解，台耀與聖諾貝的母公司「科思工貿股份有限公司」有合作關係，科思生產的產品一直達不到台耀要求的品質，但趙員離職跳槽後，品質突然大幅提升，曾讓台耀起疑。全案是因為聖諾貝內部有勞資糾紛，員工向台耀檢舉而曝光。

新北檢調去年5月前往趙員位於新北、桃園等地居所搜索，查扣35本關於台耀公司營業秘密資料的影印本，另在他的電腦裡找到相關檔案，其妻也證稱這些東西都是趙員帶回家的。

偵訊時，趙員坦承未經台耀同意就將營業秘密攜出，並將檔案存進聖諾貝配發的電腦，也承認聖諾貝的銷售預測是參考台耀的銷售數據，因此被檢方認定涉犯違反營業秘密法。