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兄弟不滿父母離異 重擊母男友死亡被訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市周姓兄弟不滿黃姓男子使得父母離異及未照顧母親，發生口角衝突，2人連續推打、毆打動手黃男頭部重傷送醫不治，偵結2人依傷害致死罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影
桃園市周姓兄弟不滿黃姓男子使得父母離異及未照顧母親，發生口角衝突，2人連續推打、毆打動手黃男頭部重傷送醫不治，偵結2人依傷害致死罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影

桃園市21歲及19歲的周姓兄弟檔，去年1月間不滿52歲的黃姓男子與母親交往同居，導致父母離婚，去年10月間周姓兄弟2人邀黃男在龍潭區一家卡拉OK店喝酒，不滿黃未照顧他母親，發生爭吵，2人向黃拳打腳踼、更將黃推倒頭部撞到地上，又在戶外推倒黃頭部重傷，造成黃男重傷送醫不治，桃園地檢署今天偵結，將周姓兄弟依傷害致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，黃姓男子16年前與周姓兄弟的母親交往後同居，造成他父母隔年離婚，周的父親4年前死亡，2兄弟認為是黃造成而不滿，去年1月間，周姓哥哥開車、載弟弟與女友，邀黃到一家卡拉OK店喝酒，周姓兄弟質疑黃未照顧母親，雙方發生口角衝突，過程中，黃被推倒撞到地上，頭部受傷意識不清。

周姓兄弟未將黃男送醫，還開車將黃載到戶外一處空地，將黃拖下車，又造成黃男再次頭部撞到地上，傷勢加重，直到黃傷重昏迷，周姓兄弟之姊發現送醫後宣告不治，法醫相驗，黃男頭部遭毆擊造成顱骨骨折、顱內出血致死，警方將周姓兄弟依殺人罪嫌移送偵辦，檢方將周姓兄弟聲押獲准，目前仍在桃園看守所羈押中。

檢方表示，周姓兄弟不滿黃男造成父母離異及未照顧母親，雙方口角衝突，周姓兄弟連續推打、毆打動手，造成黃男頭部遭受重擊，導致黃男死亡，2人坦承犯行，偵結依傷害致死罪嫌提起公訴。

離婚 殺人 骨折

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