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醉男求助謊稱湖北返台咳不停 119如臨大敵被耍

中央社 / 苗栗縣11日電

苗栗縣一名男子打119求助，自稱剛從大陸湖北返台且有咳嗽發燒症狀，消防隊員如臨大敵全副武裝防護到場，發現男子是酒醉謊報，當場開出新台幣1600元救護收費告知單。

苗栗縣消防局勤務指揮科長郭金原今天表示，勤務指揮中心昨天晚間6時30分許接獲苑裡鎮鄭姓男子求助電話，自稱一直咳嗽不舒服，經詢問有無新冠肺炎相關旅遊史，又稱「剛從湖北回台」，因此，派遣勤務時特別叮囑受理的通霄消防分隊要做好自身安全防護。

通霄消防分隊同仁接獲勤務後，絲毫不敢大意，穿戴多層防護裝備，全副武裝趕赴現場，下車後卻聞到鄭男散發酒味、態度輕浮，經量測鄭男體溫正常，進一步向家屬確認，發現是謊報，烏龍一場。

執勤同仁說，當下感到非常傻眼、也很無奈，隨即通知勤區員警到場，並由轄區苑裡消防分隊前往開立1600元救護收費告知單。

郭金原表示，依消防法規定，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打119，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；初步調查，鄭男過去無謊報紀錄，疑因近日甫出獄心情不佳，喝醉後精神恍惚行為失序，將視情節評估是否進一步處分。

他也呼籲，救災救護資源珍貴，特別目前正值新冠肺炎疫情期間，呼籲民眾切勿無故撥打119謊報緊急救護案件。

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