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南投前縣長李朝卿貪汙罪 更一審重判21年
南投縣前縣長李朝卿與其妻舅簡瑞祺等貪汙案，台中高分院今判李就公務員經辦公用工程款收取回扣共103罪，重判有期徒刑21年，褫奪公權9年；簡以公務員與非公務員經辦公用工程款收取回扣共15罪，改判有期徒刑16年，褫奪公權9年。可上訴。
南投縣前縣長李朝卿觸犯貪汙災修等工程款近2000萬元等罪，其中8罪日前被判刑共98年，合併應執行14年8月定讞，目前已入獄服刑。
判決書指出，李朝卿原任南投縣縣長，2005年12月20日起至2012年11月30日止，利用任內辦理南投縣政府發包公用工程「99凡那比C1-011水里鄉投58線2K+500(文麓橋)道路災修復建工程監造測試工作」等案，收取回扣共103次，金額合計達328萬0935元。
李朝卿的妻舅簡瑞祺(非公務員)，利用李朝卿及南投縣政府相關公務員經辦南投縣政府發包公用工程「埔里虎頭山遊憩區景觀改善工程(1000600406)委託設計監造」等案，與李朝卿等人為非公務員與公務員共同經辦公用工程收取回扣共15次(另6次收取回扣，已經判決確定，並另定應執行有期徒刑13年)，金額合計達70萬元。
合議庭認為，李朝卿受南投縣民託付，卻利用南投縣政府公用工程款等採購機會，與其妻舅簡瑞祺不法收取廠商回扣，背棄縣民的託付與期待。
加上南投山區每逢風雨成災，道路橋樑柔腸寸斷，造成人民生命、財產重大傷害，李不加強建設，反利用工程發包機會，索取回扣，不法犯罪次數高達103次，且犯後無悔意，重判有期徒刑21年，褫奪公權9年。
簡瑞祺雖非公務員，仗勢縣長妻舅身分，利用縣政府工程採購機會，共同收取回扣，犯罪次數達15次，判處應執行有期徒刑16年，褫奪9年。
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