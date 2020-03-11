南投前縣長李朝卿貪汙罪 更一審重判21年

「監獄人權低落，收容人沒自來水喝。」監所關注小組11日舉辦記者會說明目前監獄情況，會中報告指出，台灣僅不到2成的監獄有自來水設施，加上申訴管道不透明、超收導致活動空間不足等問題。理事長陳惠敏表示，「收容人最後依然得回歸社會，應該改善他們的環境及人權。」

2020-03-11 14:19