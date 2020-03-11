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因應新冠肺炎疫情 新北地院擴大遠距訊問對象

中央社 / 新北11日電

新北地方法院因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，擴大遠距訊問對象至強制處分案件被告與通緝犯，並加強宣導民眾利用遠距視訊訴訟輔導諮詢，減少群聚機會。

新北地院刑事庭長楊志雄表示，新北地院本來就有視訊法庭，若被告是在法院以外的機關，可以連線做遠距訊問，但並非所有案件被告都可以做遠距訊問。

現在因為疫情關係，遠距訊問對象擴大至強制處分案件，申請羈押、通緝到案的案件，也會透過遠距訊問的方式訊問。

新北地方法院今天發布新聞稿指出，辦理刑事強制處分訊問被告，除遵照司法院頒布「各級法院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情處理強制處分事項訊問被告之防疫措施」暨「法院刑事遠距訊問擴大作業要點」等規定外。

另指定遠距視訊法庭，由法官、書記官在法庭大樓第2法庭訊問，被告於檢察署、司法警察機關、矯正機關或其他隔離處所接受遠距訊問。

此外，被告經通緝到案後，若經通報是自中港澳等疫區返國者，也將以遠距視訊或雲端視訊會議連線方式行訊問程序。

新北地院指出，法官必要時得就提解到院的被告使用遠距視訊法庭，法官、書記官在法庭大樓第10法庭或其他法庭使用遠距視訊設備，被告於第2法庭內接受遠距訊問，第2法庭應訊台也設置活動直立式透明隔板隔離被告。

開庭完畢，被告接受訊問的法庭及相關通道動線則會徹底清潔消毒，避免防疫漏洞。

新北 疫情 通緝

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