大西洋前總座孫幼英獲交保機會 新北檢將提抗告

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導不合理的不動產交易案，掏空公司上億元資產，去年8月被新北地檢署依違反證券交易法起訴後，多次聲請交保都被駁回，但昨天獲新北地院裁定2000萬元交保；對此，新北地檢署表示將提抗告。

檢方起訴指出，孫幼英除了是大西洋飲料（簡稱：大飲）的常務董事和總經理，還掌控國信、旭順2間公司。去年5月，國信積欠銀行3億9千萬元債務，新北市新店區土地面臨法拍，她為了挽救國信財務危機，與大飲財務經理鍾素娥合謀，計畫一連串的購地案和借貸案。此外，她還以國信和旭順開假發票，將大飲購買原料的錢挪做私用。

孫幼英自案發就被羈押禁見，雖移審時曾獲2000萬元交保機會，但因覓保無著，仍然被押，家人事後搬出新黨主席郁慕明作為「人保」也無效；孫的羈押期明天屆滿，法院6日再開延押庭，她仍不放棄，終於再獲交保機會。

法院認為，孫雖仍全盤否認證券交易法犯行，但她坦承自己是大飲、國信和旭順3間公司的實際負責人，也不否認台南、高雄和新北3筆土地的借貸案，考量其犯罪情節、社經地位和財力等情後，2000萬具保並限制住居應有足夠約束力，能取代羈押手段。

法院指出，孫的交保案除了2000萬元的保釋金外，還有其他附帶條件，包括將中華民國和美國護照交給法院保管，限制住居、出境出海，每周一要到法警室報到，也不能與證人或同案被告有任何接觸。如果孫羈押期滿未能具保，則自12日起延長羈押2月。