替「遠房親戚」抱不平 他臉書嗆「08要砍死他」吃刑責

高雄市陳姓男子輾轉知道，遠房親戚跟胡姓前員工有金錢糾葛，陳就親自跳進來替遠房親戚抱不平。陳擅自在臉書發布胡姓前員工的照片，留言嗆「08要砍死他」；胡嚇得趕緊報警。橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元，並宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，陳男的遠房親戚自己做生意，其胡姓員工在搬運貨物時，不小心弄壞貨品，衍生損害賠償糾紛。陳男得知遠房親戚吃虧，一時氣不過，決定上臉書抱不平，PO出胡姓前員工照片後，留言「08要砍死他」；胡在家看到貼文，擔心自己人身安全有危險，決定向橋頭地檢署提告。

陳男在警詢、偵訊時均否認犯行，但有相關證據佐證，檢方認定陳犯恐嚇危安罪。

陳男直到橋頭地院審理時才坦承犯行，法官認為他既然已成年，智識程度也都正常，理應知道在現代民主法治社會中，對於紛爭、誤會都應該要用理性和平的方法解決，但陳卻恣意透過臉書留言等方式直接恐嚇，造成胡心生恐懼，相當不應該。

橋頭地院衡量，陳男去年底賠償胡6萬元，雙方達成調解，也依約履行賠償完畢，胡也在今年初具狀請求法院從輕量刑並給予緩刑。全案審結，橋頭地院依犯恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。