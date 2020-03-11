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涉發包工程弊案！仁愛鄉長吳文忠羈押獲准 10餘人無保請回
南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠去年10月涉及發包工程等弊案，吳當時無保請回，台中地檢掌握相關新事證，前天傳訊吳等10餘人到案，同步搜索2處所，昨清晨台中地檢向台中地院聲請羈押，昨下午台中地院裁准。
去年10月，南投縣仁愛鄉公所遭檢調搜索，鄉長吳文忠與建設課承辦人員等3人遭約談，吳無保請回。
台中地檢署掌握新具體事證，擴大偵辦，前天指揮調查局台中航業調查處，傳喚吳等10餘人，並搜索南投縣2處。
台中地檢署指出，昨天清晨台中地檢署向台中地院聲請羈押，昨天下午法院裁定羈押獲准，其餘10多人請回。由於案件仍在偵辦中，詳細對價關係與性質仍在釐清，細節尚不便對外說明。
台中地方法院指出，吳文忠涉嫌觸犯貪污治罪條例，是本刑5年以上之罪且涉案重大，另外，又有逃亡之虞，准予聲押。
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