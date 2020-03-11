人妻與小王開房間 性感蕾絲內褲露餡

桃園市劉姓男子與妻子結婚多年，懷疑妻子外遇，去年8月間，跟監外出妻子，發現妻子與徐姓「小王」當晚雙雙進入中壢一家高檔賓館住宿，他在凌晨會同警方敲房門進入，發現房間床被、枕頭零亂，妻子黑色蕾絲內褲、黑絲襪掛在浴室門口，他不滿妻子給他戴「綠帽子」憤而提告，桃園地檢署今天指出，徐男明知劉妻是人妻，仍一起開房間共處，偵結將2人依妨害婚姻罪嫌起訴。

檢警調查，劉男近年懷疑妻子出軌，卻苦無證據，去年8月22日跟監外出妻子行蹤，當天晚上發現妻子與徐姓「小王」，一起進入中壢區一家高檔賓館，登記最頂樓房間住宿，他在翌日凌晨1時通知警察抓姦，警察敲門後，劉妻和徐男開門，2人衣著完整，仍嚇一大跳。

劉男查扣垃圾桶使用過衛生紙和黑色性感內褲、黑絲襪及拍攝光碟提告，不過劉妻、徐男辯稱，兩人在房間裡一起吃燒烤、看電視，否認做愛發生性行為。劉妻指稱，掛在房間浴室口的黑色蕾絲內褲、黑絲襪並不是她的東西。

檢方表示，徐男明知劉妻身為人妻事實，2人仍一起登記入住房間，員警敲門盤查，房間床縟、枕頭用過痕跡，黑色蕾絲內褲、黑絲襪掛在浴室口，2人共處一室事實俱在，劉妻涉與人通姦，偵結2人妨害婚姻罪嫌提起公訴。